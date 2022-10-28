能源署報告：烏戰助推全球綠色轉型 化石燃料需求最快2025年見頂

IEA發表524頁《2022年世界能源展望》，預測迄2050年全球能源趨勢。報告指出俄羅斯的石油、天然氣、煤炭出口隨該國侵略烏克蘭並與西方交惡而減少，引發能源危機，環球經濟因而受衝擊。歐洲目前似有足夠天然氣儲備過冬，但庫存將減少和缺乏替代供應下，明年冬天將更難捱。惟事態促使全球多國重新調整能源供需、市場、相關政策和技術，令全球能源格局衍生「深刻而持久的變化」，加速了由化石燃料轉用更可持續、更安全和低碳、更具成本競爭力的能源過渡。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「能源市場與政策已因俄羅斯侵略烏克蘭而改變……世界各國政府（對減少進口俄國能源）的應對，使當下成了邁向較潔淨、較可負擔、較安全能源系統的歷史性兼決定性的轉捩點。」他指出，值得注意的是這些新的清潔能源目標，當中許多並非僅出於應對氣候變化的原因而製訂，愈來愈多的主要驅動因素是能源安全和產業政策。

潔淨能源投資增 廢氣排放減

IEA首次預測全球對每種化石燃料的需求將在不久的將來達到頂峰，主因之一是許多國家通過採用風力、太陽能、核電、電動車等綠色能源或手段，來應對今年飈升的化石燃料價格。美國國會最近批准逾3700億美元用於推動此類技術；日本正推行新的「綠色轉型」計劃，將有助於資助核電、氫能和其他低排放技術。中國、印度和韓國亦都提高了可再生能源和核能的國家目標。

報告預測全球潔淨能源投資將持續增長，由目前每年投資約1.3萬億美元（約10.1萬億港元），增至2030年的每年逾2萬億美元（16萬億港元），到2050年或之前更有望達4萬億美元（逾31萬億港元）。與此同時，「天然氣需求高速增長時代走向落幕」，全球天然氣需求在去年至2030年之間的增幅，預料不會超過5%。報告展望，煤炭使用縱因近期的能源危機而增加，但情况屬短暫，今後幾年將回落；對石油的需要水平亦會隨電動車普及而於未來趨溫和下跌。

全球升溫幅度未脫險

總括而言，2050年化石燃料在全球能源結構的份額將從現在的80%，跌至略高於六成。綜合情况亦將使化石燃料廢氣排放於2025年到達頂峰。不過IEA分析顯示，按各國現行政策，本世紀末（2100年）全球氣溫仍將比工業革命前水平高2.5℃，可引發不可逆轉災難。唯有在2050年或之前實現淨零排放，才有望控制氣溫不超過《巴黎協定》的目標上限1.5℃。聯合國本周發表的評估結果類同。

IEA是1974年為應對能源危機設立，由經濟合作與發展組織成員國（包括最大能源消耗國）組成的跨政府組織。總部設在巴黎，旨在協調成員國的能源政策，開發能源自給能力等。IEA去年報告稱看不出廢氣排放有「明顯頂峰」。

（WSJ/衛報/路透社）