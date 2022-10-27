德准中遠入股漢堡港 限購股份不獲投票權

根據去年9月達成的投資協議，中遠預定收購「漢堡港口與物流」（HHLA）公司持有的漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭35%股份。這項收購案引起很大爭議， 由於因過度依賴俄羅斯能源帶來的痛苦經歷，柏林政府對外國的戰略投資愈趨小心，包括經濟部、國防部和外交部在內的6個部門均反對這項交易，認為應盡量避免中資投資德國的關鍵基建設施，但曾任漢堡第一市長7年的總理朔爾茨則支持。據規定，若政府仍未有妥協方案，該收購案周三會自動通過。

內閣近日經討論後終達成折衷方案。經濟部昨宣布，中遠只獲許持有HHLA旗下一個貨櫃碼頭低於25%的股份，「原因是存在對公共秩序和安全的威脅」。經濟部稱，將收購股份減至24.9%，將剝奪中遠的投票權，降至「純粹的財務參與」。

北京促理性看待合作停炒作

中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會回應德國政府就中遠收購漢堡港碼頭開綠燈一事時說：「合作是互惠互利的，希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。」

朔爾茨下月初將訪問中國，是自2019年11月以來首名訪問北京的歐盟領導人。儘管歐洲日益擔憂對中國的經濟依賴，但朔爾茨認為德國應與中國保持強大的貿易關係。

（路透社/法新社）