辛偉誠提中國挑戰 京強調合作 與拜登重申英美特殊關係 抗華「惡性影響力」

白宮表示，拜登和辛偉誠在談話中重申美英之間長久的「特殊關係」，並表示將共同促進全球安全和繁榮，兩人也同意一起「應對中國帶來的挑戰」。英國首相府稱，拜登強調英國仍是美國最親密的盟友，「兩人討論了美英合作的程度，包括雙邊合作和諸如印太地區的合作，在這些地區，AUKUS安全合作協議是我們致力加強穩定和對抗中國惡性（malign）影響力的一部分」。英國首相府又稱，兩人反思了美英在支持烏克蘭人民和確保俄羅斯總統普京在這場戰爭中失敗所發揮的領導作用。

承諾撐烏追究俄侵略

中國大陸近年被西方指摘侵犯新疆人權及打壓香港民主，中英關係近年急劇惡化。辛偉誠任財相時，主張與中國建立「成熟及平衡」的關係，並透過恢復中英經濟財金對話，尋求改善對華貿易關係。不過，今夏保守黨黨魁選戰中，面對對華立場強硬的卓慧思，辛偉誠開始發表對華鷹派觀點，包括誓言關閉英國全部30間孔子學院、建立「新的自由國家聯盟」應對中國網絡威脅、研究禁止中資收購英國戰略關鍵資產等。英國政府今年底將發布有關國防和外交政策的《綜合審查》更新報告，專家指出，預計新政府在報告中對華措辭將會變得強硬。

中國外交部發言人汪文斌昨回應美英最新表態，汪指中國是各國發展的伙伴和機遇，並非挑戰和威脅，敦促美方摒棄零和思維，與其散播「老掉牙的中國威脅論」，不如嘗試樹立開放包容、合作共贏的新理念。

辛偉誠同日亦與烏克蘭總統澤連斯基通電話，強調英國會堅定支持烏克蘭，並稱英國在他任首相期間，對烏克蘭的支持將會是歷來最強。俄羅斯克里姆林宮昨表示，總統普京沒有祝賀辛偉誠當選，因為英國被視為不友好國家。

押後發表中期財政計劃

另一方面，英首相府昨宣布押後原定下周一公布的「萬聖節前夕預算」到下月17日發表。路透社報道，辛偉誠向閣員稱首務是經濟穩定和財政可持續，因此同意財相侯俊偉押後公布中期財政計劃的請求。

（金融時報/衛報）