普京親自監督俄軍年度核演習

俄媒昨報道，在俄軍侵烏後的首次核軍演中，俄軍發射了「亞爾斯」陸基洲際彈道導彈，「藍天」潛射彈道導彈，並使用圖-95戰略轟炸機在空中發射了巡航導彈，以上武器均可攜帶核彈頭。

美國國防部發言人25日表示，俄羅斯事先通知美國將舉行這次核軍演。

波羅的海俄領海5次水底爆炸

另外，芬蘭赫爾辛基大學地震學研究所所長蒂拉（Timo Tiira）周二向路透社說，在波羅的海東部的芬蘭灣俄羅斯領海偵測到5次爆炸，4次在上周四錄得，餘下一次在上周五發生，最大一次威力達（黎克特制）1.8級，最小一次為1.3級。他說，憑偵測到的信號形式和頻率推斷，那是爆炸而非地震造成。

蒂拉表示，並不知道爆炸成因，但那與之前海軍演習或海底掃雷時出現的情况相似，以往該處也曾發生過這類爆炸，但為數不多。

位於波羅的海、連接俄羅斯和德國的「北溪」天然氣管道上月發生數處泄漏，包括丹麥、瑞典和德國等歐洲多國的調查都顯示，氣管泄漏是由爆炸造成，規模相當於黎克特制2.1至2.3級，相信是有國家級人員參與襲擊，但未有公布是哪個國家。

（BBC/中通社/路透社/商業內望）

（俄軍侵烏）