美民主黨進步派促與俄談判烏戰 捱轟撤回

這封由30名民主黨國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）成員簽署的信件周一（24日）曝光。法新社報道，信函敦促拜登政府直接與俄羅斯談判，稱為提供武器撥出資金，「替美國製造了一種責任，要認真去探索所有可能的途徑」。美國兩周後將舉行中期選舉，現時形勢共和黨有機會重奪眾議院控制權。眾議院共和黨領袖麥卡錫本月接受Punchbowl News訪問時說，若共和黨人掌控國會將不會向烏克蘭開「空白支票」，被質疑共和黨可能削減自俄羅斯2月入侵以來美國提供給烏克蘭的軍事與人道援助。民主黨這封信被質疑與共和黨的說法同道。

有民主黨人表示，他們是在數個月前簽署這封信，但情勢已經改變。眾議員雅各布斯（Sara Jacobs）在Twitter發文說：「就外交而言，時間點是一切。我是在6月30日簽署這封信，但之後發生了很多變化。如果是今天，我不會聯署。」同樣在信中署名的眾議員拉斯金（Jamie Raskin）在聲明中說，得知這封信已撤回讓他鬆了一口氣，指出「發布這信的時間點不對，且有其他漏洞」。

國會進步派黨團領袖賈亞帕爾（Pramila Jayapal）周二發表聲明說：「這封信件是在數個月前起草，不幸的是工作人員在未經審核下發出。」她在聲明中說，由於時間點關係，這封信被拿來與麥卡錫發言混為一談。她說：「這完全是錯誤的。每一場戰爭都是以外交手段終結，這場戰爭在烏克蘭取得勝利後也會如此……在這時候發布這封信只是在模糊焦點，因此我們撤回此信。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，民主黨與共和黨人都力挺持續援助烏克蘭，不認為這封信會讓美國的支持受到質疑。

美擬運鷹式系統助烏防無人機

另外，路透社引述美國兩名官員稱，華府正考慮將舊款鷹式（HAWK）防空系統運往烏克蘭，以協助基輔抵禦俄羅斯無人機和巡航飛彈的襲擊。鷹式導彈防空系統被視為比美國已提供給烏克蘭的刺針式導彈（Stinger）優良。周二抵達烏克蘭訪問的德國總統施泰因邁爾同日也表示，德國將向烏克蘭提供兩套Mars火箭炮系統。

此外，美國國防部發言人萊德周二表示，俄羅斯已知會美國即將舉行年度軍事演習，其中包括戰略核力量演習。

（法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）