外交爭執下美商赴會 「沙漠達沃斯」旺場

華爾街高管、歐洲銀行家和亞洲商業領袖周二抵達沙特首都利雅得，出席俗稱「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert）的FII。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）和高盛集團行政總裁大衛．所羅門（David Solomon）都有發言。FII於2017年首次舉辦，2018年曾因「卡舒吉遇害案」遭西方抵制，但此後幾年又再度吸引了在沙特擁有戰略利益的各國領導人和企業參與。主辦單位表示，相比去年約4000名代表與會，今年FII吸引了逾6000名代表。

沙特美國商會前主席塔里克．所羅門（Tarik Solomon）說：「沒有人被告知不要來沙特。」他說，美國企業沒受華盛頓與利雅得近期關係干擾。

沒美國政府代表出席

有別於往年，今年FII沒有美國政府代表出席。大會主辦單位向法新社表示，沒有邀請美國官員出席大會。

美國前總統特朗普的女婿、與沙特王儲穆罕默德關係良好的庫什納（Jared Kushner）周二卻現身會場。特朗普卸任後，沙特政府向庫什納成立的一家公司投資約20億美元（156億港元）。美國前財長梅努欽（Steven Mnuchin）昨日亦在大會發言。

（法新社/華爾街日報）