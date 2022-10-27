沙特暗批美動用油儲操縱市場 認兩國有爭吵 利雅得稱盟友關係堅實

阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）周二指出，石油儲備應該用來緩解供應短缺，「我有重大責任向世界顯示，在未來幾個月，失去緊急庫存可能是痛苦的」。他為減產決定辯護，稱沙特選擇成為「更成熟的一方」，削減原油供應。他說如果全球能源危機惡化，沙特願意增加石油產量。不過，國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）昨稱，全球液化天然氣巿場緊張和主要產油國減產，使世界陷入「第一次真正的全球能源危機」。

民主黨視減產為干預中期選舉

俄軍入侵烏克蘭導致油價飈升，美國總統拜登今春授權分批釋出1.8億桶石油儲備，上周三（19日）宣布將釋出最後一批共1500萬桶，以遏汽油價格。拜登同時亦爭取油組增產，他7月不惜違背「把沙特視為『被排斥』（pariah）國家」的競選承諾，在爭議聲中訪問沙特等中東產油國，與被指為沙特異見人士、《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案主謀的沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）碰拳示好。拜登最後無功而還，油組與盟友（OPEC+）本月初宣布大幅減產，令拜登在下月8日的美國中期選舉前平抑汽油價格計劃受挫，他表示會「重新評估」與沙特關係。

《紐約時報》周二披露，拜登訪沙特前，他的高級助理認為已與沙特達成石油增產的秘密協議，結果事與願違，令美國官員有被穆罕默德欺騙之感。有美國民主黨人將沙特帶頭減產石油視為對拜登的羞辱，甚至是干預中期選舉之舉。

對於白宮指控OPEC+「顯然與俄羅斯聯手」抬升油價，阿卜杜勒阿齊茲不以為然，說：「我們不斷聽到的問題是『你們支持還是反對我們』。有『我們是為沙特和沙特人民服務』這選擇嗎？」

報道稱穆罕默德嘲拜登 偏好特朗普

《華爾街日報》周一引述沙特政府消息人士報道，穆罕默德一直私下嘲笑拜登的失態，並質疑他的頭腦是否清醒。消息人士稱，穆罕默德還告訴他的顧問，對擔任副總統時的拜登「已印象平平」，又坦言更喜歡與美國前總統特朗普合作。沙特外相費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）否認穆罕默德私下嘲笑拜登，說指控「完全失實」。

沙特投資大臣法拉赫（Khalid al-Falih）周二承認美國和沙特近期確有「毫無必要的爭吵」，但雙方定能恢復過來，指出長遠而言沙特與美國仍是「堅實盟友」。法利赫同時強調，沙特與日本、韓國等亞洲伙伴的關係同樣非常堅實，又稱中國是沙特碳氫化合物的最大進口國。

沙特大使：沒站在俄羅斯一方

沙特駐華盛頓大使雷瑪（Princess Reema Bint Bandar Al-Saud）在美國有線新聞網絡（CNN）周二播出的專訪中，也承認利雅得和華盛頓因OPEC+減產處於「分歧時刻」，但兩國關係仍然緊密。她表示沙特沒站在俄羅斯一邊，而是與「所有人」接觸。

（法新社/路透社/金融時報/CNN/紐約時報/華爾街日報）