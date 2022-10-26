緬軍炸克欽武裝慶典 平民在內80死

朝周年慶祝音樂會投炸彈

周日晚慶祝克欽獨立組織（Kachin Independence Organization）成立62周年的活動是在克欽獨立軍用來訓練的基地舉行，節目包括音樂會。舉辦地點在北部的帕敢鎮（Hpakant），離最大城仰光以北約950公里的偏遠山區。克欽軍過去60年為爭取當地克欽族擁有更大自治權，斷斷續續與政府軍交戰。自從政變以來，雙方交戰恢復。

克欽獨立軍發言人瑙布（Naw Bu）表示，在當晚8時40分左右，兩架緬甸軍機攻擊出席儀式者，約50人被殺，形容行動相當於戰爭罪行。克欽藝術家協會（Kachin Artists Association）發言人告訴美聯社，有多達80人死亡和約100人受傷。他說，晚上8時左右，軍機朝音樂會投下4枚炸彈，當時有約300至500人在場，死者包括克欽官兵、音樂家、礦場老闆及平民。

聯國指對平民用過度武力

聯合國駐緬甸辦公室表示，對發生在帕敢的空襲消息深感關切和悲痛，還說「安全部隊對手無寸鐵的平民使用過度且不成比例的武力，令人無法接受」。包括英國、美國、澳洲和歐盟成員國在內的駐緬甸使節發表聯合聲明，稱襲擊事件「突顯軍政府要為危機和不穩定負責……以及其漠視保護平民的義務」。國際特赦組織稱這場襲擊是「軍方非法空襲模式的一環」。軍政府發言人暫未回應記者查詢。

此外，東盟國家外長將於本周稍後開會，討論緬甸問題。

（法新社/路透社/半島電視台/中央社）