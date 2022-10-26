印度人歡賀「同鄉」 稱排燈節禮物

虔誠印度教徒 娶印度富商之女

「今年的（排燈節）對印度來說非常特別，既有印度（在T20世界盃揭幕戰對巴基斯坦）的重大板球勝利，二是身兼印度人血統、虔誠印度教徒和我們的（知名富商）穆爾蒂之女婿的辛偉誠，即將成為英國首相。」印度東南部金奈（Chennai）居民D Muthukrishnan在Twitter留言，對辛偉誠勝出黨魁選舉表示慶賀。

辛偉誠的祖父和外祖父都出生於英屬印度的旁遮普邦，二人後移居東非並誕下辛偉誠的父母，後者1960年代移民到英國，辛偉誠本人則跟印度科網鉅富穆爾蒂之女結婚。辛偉誠以往都被英媒拍下過他以印度教儀式慶祝的相片。前印度外交官多格拉（Rajiv Dogra）在Twitter表示，辛偉誠拜相是給予英國的排燈節禮物，也給了印度慶祝的理由。

印度曾是英國的殖民地，即使獨立後仍留在英聯邦，也跟英國保持千絲萬縷的關係。印度總理莫迪在Twitter恭賀辛偉誠時也提到這段「歷史聯繫」，稱頌印度裔英國人是英印之間「活生生的橋樑」，兩國將這段歷史聯繫轉型成「現代伙伴關係」。莫迪所屬的印度人民黨也指這是重大慶祝時刻。

印度人一向對有印度裔血統人士在海外的成就感到自豪，像是美國副總統賀錦麗、微軟行政總裁納德拉和Alphabet（Google母公司）行政總裁皮查伊等都是例子。

（半島電視台/NPR）