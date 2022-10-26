接任首相「修正前任錯誤」 暗示無意提前大選 辛偉誠內閣洗牌 財相留任符預期

獲查理斯三世任命為首相後，辛偉誠（Rishi Sunak）到唐寧街10號的首相府前發表上任後首份公開演說，他首先表明國家正面臨巨大經濟危機，新冠後遺症仍未消除。其後他指前任首相卓慧思尋求改善國家經濟增長是「高尚目標」，但承認她犯下一些「錯誤」（mistakes），故他決心將之「修正」，「工作會立即開始」。

他其後提到自己曾以財相身分效力的約翰遜，感謝他作為首相的「難以置信成就」，又指他會同意2019年保守黨取得的授權不是任何一個人的獨有財產，那是屬於所有黨友的授權。這說法被英媒解讀為反駁在野黨以至部分輿論的提前大選要求。

辛偉誠強調授權的核心在於政綱，將會履行競選承諾，即更強大的國民保健服務、更佳的學校、更安全的街道、對邊界的控制、保護環境、支持軍隊、升級及建立可擁抱脫歐機會的經濟——商界會投資、創新和創造就業職位。他承認明白在疫情和烏戰等夾擊下此刻有多困難，「我能夠說的是我不會感到畏懼……並已準備好帶領國家邁向未來」。他形容將有「艱難決定」要作出，承諾其領導的政府不會將債務留給未來世代。

藍韜文柏斐文復舊職 外相防相留任

其後焦點落在組閣，以商業大臣李思銘為首的大批卓慧思內閣成員先後宣布請辭。最終辛偉誠在較重要的內閣職位上盡量「維持現狀」，其中臨危受命處理「迷你預算」爛攤子的侯俊偉率先留任財相，符合外界預期，料他將如期公布「萬聖節預算」。辛偉誠盟友藍韜文重新出任約翰遜時代後期的副首相和司法大臣職位。外相祈湛明和防相華禮仕同樣留任。辭去內政大臣僅約1周的柏斐文也回任舊職。其他相對次要的職位則出現大量調整。

無論從年齡還是族裔看，辛偉誠都創造了歷史。辛偉誠的印度裔背景，令他成為英國歷史上首名亞裔兼非白人首相，他以42歲之齡入主唐寧街10號，也是現代英國最年輕的首相，卡梅倫和貝理雅拜相時皆為43歲。即使計及整個英國歷史，也只有6名第一次工業革命時期的首相比他年輕，紀錄保持者是1783年以24歲之齡首度拜相的小皮特（William Pitt the Younger）。

另一邊廂，其前任卓慧思則留下尷尬紀錄，因「迷你預算」引發的市場動盪和政治反噬，她在上任第45天宣布辭職，並在第50天正式卸任，成為英國史上任期最短首相。她昨在卸任演說重申減稅有必要，英國無法承受政府開支佔全國財富比例愈來愈高。

拜登期待合作 中方促互利共贏

西方領袖紛紛致賀，美國總統拜登昨在Twitter稱，期待跟辛偉誠在攸關全球安全繁榮議題上合作，包括續對烏克蘭的強力支持。中國外交部發言人汪文斌則稱，對發展中英關係立場是一貫的、明確，希望同英方在相互尊重、互利共贏的基礎上，推動中英關係沿正確軌道前進。

（綜合報道）