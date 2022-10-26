疫下學生成績「駭人」下滑 美教育部長：無法接受

數學成績歷來最大跌幅

由美國教育部旗下「國家教育統計中心」（NCES）今年1至3月所做、被稱為「全國成績表」（Nation's Report Card）的「全國教育進展評估」（NAEP）周一公布完整結果，是自2019年以來再次公布數據。NAEP全國樣評估超過1萬間學校約45萬名4年級和8年級（相當於香港小學4年級和中學2年級）學生，被視為至今有關疫情影響學業最大規模和具權威的報告。

結果發現，美國4年級學生數學分數為2003年以來最差，閱讀為2000年以來最差，幾近1992年水平；8年級數學分數跌至2000年以來最差，閱讀分數為1998年以來最低，也接近1992年水平。此外，閱讀與數學未達基礎能力的比率均上升，有25%的4年級學生和近40%的8年級學生未能掌握基本概念。結果亦顯示，疫情讓成績偏高和偏低的學生之間差距拉闊。報告提到，在停止面授課期間，那些能常用電腦、寧靜環境和獲教師加強協助的學生，成績表現較佳。

但成績結果顯示恢復面授課堂對成績沒明顯正面因果關係。以很多學校都較早恢復實體課的得州為例，其整體閱讀水平持平，但數學成績跌幅與全國相若。較遲恢復面授的加州，在幾個範疇上的表現均優於全國水平。

專家質疑撥款比例不足應對

美國教育部長卡多納（Miguel Cardona）周一發表聲明，稱對結果感到「駭人聽聞」，無法接受。他說：「這是教育界的關鍵時刻，我們如何反應不僅決定國家復蘇，也攸關我國的世界地位。」聯邦政府去年撥出1230億美元（約9560億港元）協助學生追回進度，即每名學生平均可得2400美元（約1.9萬港元），校區必須將最少20%資金放在學術恢復，但部分專家質疑比例不足以應對當前問題的嚴重性。

（路透社/紐約時報/華爾街日報/NCES網站）

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