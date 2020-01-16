俄續指控擬用骯髒彈 烏邀IAEA核查澄清

今次是美俄最高軍事將領自5月以來首次通電話。俄國防部稱，格拉西莫夫（Valery Gerasimov）與米利（Mark Milley）在對話中「談及烏克蘭可能使用骯髒彈的情况」。格拉西莫夫同日較早時也罕有與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）通電話，同樣也提到骯髒彈。克里姆林宮發言人佩斯科夫周二亦重申烏克蘭打算使用骯髒彈，形容西方淡化俄羅斯的說法「危險」。

西方斥俄藉口升級戰事

美英法周日發表聯合聲明駁斥俄方指控，烏克蘭總統澤連斯基亦批評有關指控，反映俄羅斯本身正準備使用骯髒彈。國際原子能機構（IAEA）周一表示，應基輔政府邀請，未來幾天會派專家到烏克蘭兩地點展開「核查行動」。IAEA稱，檢查員已定期巡查該兩地點，沒發現未申報的核活動或任何核原料。

俄軍近期戰情不利，西方憂慮莫斯科會使用戰術核武。美國高級軍官周一稱，目前沒迹象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核武或生化武器，烏克蘭亦沒有製造骯髒彈。

（法新社/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）