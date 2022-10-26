促活燒烏童 俄主持停職 烏外長斥煽動種族滅絕 籲全球封殺RT

在克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）上周主持的節目中，科幻小說作家盧基揚年科（Sergei Lukyanenko）談及1980年代首度到訪烏克蘭，聽到當地兒童向他稱，若俄羅斯沒佔領烏克蘭，他們的生活會更好。克拉索夫斯基笑着回應稱，「他們（烏克蘭孩子）應被淹死在泰西納（Tysyna）河」或「被推進小屋活燒」，還拿俄羅斯士兵強姦烏克蘭老婦開玩笑。克拉索夫斯基過去兩年一直是RT的俄語頻道主管，因強烈支持總統普京攻打烏克蘭，被歐盟制裁。

烏克蘭長外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周日狠批這是「煽動種族滅絕的言論」，敦促全球封殺RT，禁止其再散播仇恨言論。

言論越線受查 同事割席

受克里姆林宮嚴格管控的國營電視台，一直大力支持俄軍侵烏，也經常就烏戰要求普京採取更強硬行動，但路透社指出，克拉索夫斯基的言論似超過了當局底線。負責調查嚴重罪案的俄羅斯調查委員會已介入這場風波，調查克拉索夫斯基的言論是否違法。RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）周一與克拉索夫斯基劃清界線，形容其言論「令人作嘔」，要暫停與對方合作，稱RT其他同仁不認同他的觀點。克拉索夫斯基同日在Twitter道歉，形容當時一時失言，未有看到言論界線，事件令他十分尷尬，希望得到原諒。

俄駁回WNBA球星上訴照囚9年

俄羅斯法院昨日宣布駁回美國女子職籃（WNBA）球星布蘭妮加利娜（Brittney Griner）的上訴，維持按藏有和走私毒品罪名判囚9年。該名兩屆奧運女籃金牌得主2月17日在莫斯科機場被搜出藏有大麻油被捕。判決反映拜登政府通過幕後渠道斡旋的努力並不成功。

（BBC/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）