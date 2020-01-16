WSJ：美爆疫初期 官員「巧妙時機」買賣股票

前年3月 官員投資交易最活躍

《華爾街日報》報道，2020年1月新冠疫情還未在美國爆發時，衛生官員已有連串金融交易動作。國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇的一名副手，報告在該月10次拋售總額15.7萬至48萬美元（約122萬至374萬港元）的互惠基金和股票。衛生部官員該月向當局匯報的股票和基金出售量，也較之前12個月平均高60%。

重大方案談判中 趙小蘭460萬入市

同年3月，政府各部門都在制定廣泛措施支撐經濟和市場。《華爾街日報》分析約1.2萬名官員2016至21年的財務披露表格，顯示他們該月有逾1.16萬筆交易，較分析時段中任何一個月都多44%。趙小蘭管轄的交通部有份參與應對疫情，其丈夫、共和黨參議院領袖麥康奈爾當時正領導重大刺激市場方案的談判，她被發現在該月用逾60萬美元（約468萬港元）購入兩隻股份。

另外，當政府制定專門協助波音公司和通用電氣等企業的貸款方案時，有份參與的財政部官員亦被發現購買了這兩間公司的股票。

聯邦政府官員不可參與跟他們有重大經濟利益相關的事務、不可利用工作獲悉的非公開資料進行交易，亦不可做出有利益衝突之嫌的官方行為，但大部分部門的道德規範只限制官員不可以買賣某類股票，而非限制什麼時候買賣。有官員向《華爾街日報》指，報道內提及的官員沒有違反相關規定。

（華爾街日報）