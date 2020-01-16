RSV個案兩年新高 美今冬迎三重病毒夾擊

一周增7334宗 兒童住院飈升

衛生專家指出，雖然大多數新冠、流感和RSV病例都是輕症，但若3者夾擊會使數百萬美國人患病，令醫院不勝負荷。新冠和流感有疫苗減低重症或死亡風險，但RSV並沒有。RSV症狀類似感冒，患者會流鼻水、咳嗽、頭痛、氣喘和食慾不振等。RSV每年導致約1.4萬名65歲或以上長者、300名5歲以下兒童死亡。

據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，截至10月15日的一周，全國新增7334宗RSV個案，較過去兩年任何一周都要多。感染RSV通常一至兩周內痊癒，但對於2歲以下幼童較危險，因他們抵抗力弱易變成重症，可導致支氣管炎和肺炎。全國33個州因RSV住院的兒童數目近期急增，有醫生形容增幅是前所未見，部分醫院病牀已爆滿。其中在得州，RSV病例通常在12月或1月激增，但當地一間兒童醫院的發言人稱，現時深切治療部近一半患者都是感染RSV。

英、法、德等歐洲國家近期的新冠住院和死亡個案上升，專家預計美國將步其後塵。新冠Omicron變異株BA.5亞型迄今雖仍是主流，但正被其他更具免疫逃逸能力的變異株取代，其中BQ.1.1最近已使歐洲的病例飈升，儘管它和另一相關的變異株BQ.1只佔美國病例約11%，但已遠高於兩周前的3%。

新冠勢迎新一波 流感提早現

新冠肆虐前每年冬季流感病毒使美國數百萬人染病及數萬人死亡。南半球的流感季節一般在5月至10月，對北半球冬天有高度預測性。今年澳洲和新西蘭的流感開始時間較以往早了幾周，且病例和住院人數明顯增加。在美國，流感季節通常為10月至3月，但部分州份今年的流感季節早已開始。據CDC數據，截至10月8日，全國3%流感檢測結果為陽性，但在東南部一些州，這比例高逾10%。

（紐約時報/CNN/CBS）