韓「Kakao之亂」聽證會 創辦人：非因慳錢損應對

金範洙表示，當2018年公司開始有盈餘，就在撥備建立後備系統，否認因節省支出，以致遇上突發事故時不能迅速改用後備系統維持服務。

Kakao在韓國的服務極廣泛，包括地圖、網上銀行、網上付款、串流和遊戲等，在韓國的科網領域具壟斷地位。例如即時通訊應用程式KakaoTalk預設在九成韓國手機內，韓國用家高達4750萬，佔全國人口逾九成。其服務普及性令不少第三方應用程式商跟其掛鈎，例如容許用家以KakaoTalk帳號登入。故Kakao服務故障即幾乎牽動整個韓國。韓國總統辦公室表示，這類事故不僅影響民眾生活，嚴重時可能造成國安危機。國家安保室為此成立網絡保安工作小組檢討。

服務極廣泛 總統辦：恐致國安危機

這次數據中心火災中Kakao不是唯一受害科企，但其Kakao部分服務延至事發近四天後的19日早上才完全恢復，其主要對手Naver卻迅速恢復數據運作，背後一大關鍵是Kakao伺服器過分集中設置在該數據中心，還涉及反應緩遲及推搪等問題。韓國《每日經濟》報道，韓國金融監督院在火災前3個月已批評Kakao Bank缺乏遇事時維持服務的能力，要求馬上改善。

今次服務癱瘓事故後，多方尋求Kakao以外的代用方案與監管防壟斷問題。KakaoTalk的對手Telegram表示，近日韓國的下載數量大增。Kakao稱，其兩個數據中心預計於明年和2026年啟用。

（Newsis/韓國日報）