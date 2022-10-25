韓「Kakao之亂」聽證會 創辦人：非因慳錢損應對

【明報專訊】韓國通訊商SK位於板橋市數據中心本月15日失火，導致科網龍頭Kakao的網絡服務癱瘓，牽連極廣。國會科學技術情報廣播通訊委員會昨日就事件召開聽證會調查事故原因與釐清責任，Kakao創辦人兼董事長金範洙鞠躬道歉及承諾研究賠償，但否認為慳錢而沒有未雨綢繆應付緊急事態。
金範洙表示，當2018年公司開始有盈餘，就在撥備建立後備系統，否認因節省支出，以致遇上突發事故時不能迅速改用後備系統維持服務。
Kakao在韓國的服務極廣泛，包括地圖、網上銀行、網上付款、串流和遊戲等，在韓國的科網領域具壟斷地位。例如即時通訊應用程式KakaoTalk預設在九成韓國手機內，韓國用家高達4750萬，佔全國人口逾九成。其服務普及性令不少第三方應用程式商跟其掛鈎，例如容許用家以KakaoTalk帳號登入。故Kakao服務故障即幾乎牽動整個韓國。韓國總統辦公室表示，這類事故不僅影響民眾生活，嚴重時可能造成國安危機。國家安保室為此成立網絡保安工作小組檢討。
服務極廣泛 總統辦：恐致國安危機
這次數據中心火災中Kakao不是唯一受害科企，但其Kakao部分服務延至事發近四天後的19日早上才完全恢復，其主要對手Naver卻迅速恢復數據運作，背後一大關鍵是Kakao伺服器過分集中設置在該數據中心，還涉及反應緩遲及推搪等問題。韓國《每日經濟》報道，韓國金融監督院在火災前3個月已批評Kakao Bank缺乏遇事時維持服務的能力，要求馬上改善。
今次服務癱瘓事故後，多方尋求Kakao以外的代用方案與監管防壟斷問題。KakaoTalk的對手Telegram表示，近日韓國的下載數量大增。Kakao稱，其兩個數據中心預計於明年和2026年啟用。
（Newsis/韓國日報）
相關字詞﹕韓國