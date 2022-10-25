拉攏商界鋪路上台 工黨重演「鮮蝦雞尾酒攻勢」

《衛報》指工黨高層與商界領袖都互有會面意欲，黨魁施紀賢（Keir Starmer）、影子財相里夫斯（Rachel Reeves）和影子商業大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）近幾周的日程已經被眾多茶敘和晚宴排滿。報道稱工黨有關活動被形容為「鮮蝦雞尾酒攻勢2.0版」（prawn cocktail offensive 2.0）。貝理雅和其副手白高敦等時任工黨高層，在勝出1997年大選前後，致力贏得英國金融界支持，被形容為「鮮蝦雞尾酒攻勢」。除了日常會面外，另外，工黨將於今年12月在倫敦舉行「工黨商業」（Labour business）活動，到時工黨領袖和其經濟團隊將會與商界領袖舉行研討會和午宴。

上月黨大會 近10年最多賓客

事實上，近月隨着工黨全國支持度逐漸拋離保守黨，工黨與商界之間的互動有增無減。就以工黨上月在利物浦舉行的黨大會為例就有不少商界行政人員和企業家出席，報道指入場券以破紀錄速度售罄，施紀賢和里夫斯等高層政要在會上曾向超過600名商界領袖和國際來賓發表演說，是2010年以來工黨黨大會最多人出席的一次。

《衛報》引述工黨消息人士報道，近幾周商界領袖接觸該黨次數大幅增加，該報得悉工黨預計到明年初就可以接觸到全國250家最大的上市公司，包括匯豐銀行、西門子和日產等。

另外，《獨立報》同日報道，施紀賢正受黨內左派壓力，假如上台就要推行更激進的經濟再分配計劃。報道指出，在工黨民望大幅領先保守黨30個百分點下，黨內左派不滿目前黨領導層仍繼續鼓吹他們眼中「過於保守」的經濟政策。2020年參選黨魁僅敗給施紀賢的呂碧嘉 （Rebecca Long-Bailey）表示，工黨必須趁現在民望高企的英國「分水嶺」時刻，為政府提出「具變革性的社會主義計劃」，包括要富有者為國家目前的經濟危機「買單」。

（衛報/獨立報）