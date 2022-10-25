名校出身曾為英最年輕財相 金融精英惹離地質疑

迷你預算動盪後 多人改觀

辛偉誠2014年棄商從政，翌年當選下議院議員，在2019年保守黨黨魁選舉時，是最早一批支持約翰遜出戰的後座議員。約翰遜執政後，辛偉誠獲擢升為財政部首席秘書，2020年2月更升任財政大臣。他履新不久即面對新冠疫情衝擊經濟的考驗，同年7月在夏季財政預算案中推出一攬子紓困和刺激經濟緊急措施，包括協助商企繼續支付工資、貸款給陷入困境的公司、推出食肆用餐券政策等，加上他擅長用平實語言而非艱澀財經用語與民溝通，贏得好評。

不過政府債務持續趨增下，今年3月防疫措施解除後，辛偉誠即提出增稅減赤，只有限度支援最貧弱家庭，民望急跌，直至之後兩個月推出給每戶提供電費折扣的措施。在今年7月保守黨黨魁選舉中，辛偉誠被批評「經濟正統思想」（economic orthodoxy）和「悲觀主義」心態。惟到卓慧思政府推出迷你預算致市場動盪後，很多人才相信辛偉誠有穩定經濟的經驗和才能。

妻捲瞞稅爭議 一度受辭職壓力

辛偉誠予人沉穩、不張揚的印象，但被指離地、與普羅大眾格格不入。其印度裔雙親皆來自東非，父親是醫生，母親開藥局。他接受英國貴族式教育，先後畢業於牛津大學、美國史丹福大學，曾任投行高盛分析師、對冲基金經理，開設過投資公司，在英美皆有物業。

他的富豪妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）曾爆避稅爭議，她是印度科技巨企Infosys創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）之女，與辛偉誠在史丹福留學時認識，2009年結婚。阿克沙塔之後隨夫定居英國，今年4月被指利用「非定居身分」（non-dom）在英國一年瞞稅達210萬鎊，白廳其後着手調查，使辛偉誠一度承受辭職壓力。

（紐約時報/半島電視台/BBC）