當選保守黨黨魁 承諾「正直謙遜」服務 辛偉誠開創非白人任英揆先河

負責黨魁選舉的保守黨1922委員會主席布雷迪昨日在國會大樓會議室宣布，只收到辛偉誠一人的黨魁提名，宣布辛偉誠成為新一任黨魁，會議室現場隨即爆出歡呼聲及拳敲桌面的聲音。

沒承諾削開支 惟表明政府艱難時期

辛偉誠隨即向黨友議員發表演說。據《衛報》所指，辛偉誠表明保守黨正面臨存亡威脅，而他們憑團結、在艱難決定上向選民誠實，並回歸財政紀律等核心價值觀，就能贏得下屆大選。後座議員賀誓蒙（Simon Hoare）透露，辛偉誠表明他們不能假裝過去數周和數月很輕鬆、有啟發性或有幫助，須回歸保守黨政府嚴肅、務實的傳統，其目標是「高產的英國經濟」，指保守黨支持低稅率也要可負擔及可行。

辛偉誠沒有承諾削減開支，但表示這會是政府的艱難時期，而在強調穩定的必要性下，議員們相信他會要求侯俊偉留任財相。他又表明不會提前大選，會要求國民給予空間和時間解決英國正面對的問題。

其後辛偉誠返回保守黨總部，並發表成為候任首相後的首篇演說。他先向卓慧思在面對內外交困下有尊嚴的領導致意，自言謙卑而榮幸地得到國會議員支持成為黨魁。他強調英國是偉大國家，但面臨着巨大的經濟挑戰，呼籲穩定和團結，最後承諾以正直和謙遜態度服務國民。

與莫佩琳棄選 約翰遜稱非合適時機

保守黨得以提前確定新黨魁，主因是另外兩名有力競爭者先後放棄。最早宣布出戰的莫佩琳一直被指未能湊夠提名票，在昨日提名期接近結束時宣布退選，並承諾會支持辛偉誠。

約翰遜則在卓慧思請辭後嘗試捲土重來，英國傳媒更指他曾試圖勸退辛偉誠和莫佩琳但不果，最終他在周日晚上率先宣布不會參選。他承認稱過去數日有不少人建議他再角逐黨魁，亦認為自己有能力帶領保守黨勝出2024年大選，他強調已獲102名議員支持，原本可以提交提名，但其結論是參選並非恰當做法，也憂慮現在不是自己重返相位的合適時機。

在辛偉誠當選保守黨黨魁後，卓慧思在Twitter貼文祝賀辛偉誠當選新黨魁及下任首相，並表示將全力支持他。工黨黨魁施紀賢指摘對方必須為英國經濟陷入的「亂局」負上責任，「他是問題的一部分」。蘇格蘭民族黨黨魁兼蘇格蘭首席部長施雅晴承認，辛偉誠成為首位亞裔英國人出任英揆是「真正的重要時刻」，但諷刺指蘇格蘭不會投票給他，重申應提前大選。

BBC：未詳述施政 須面對大選呼聲

辛偉誠入主唐寧街10號首相府後，應對經濟會是首要任務。英國廣播公司（BBC）稱，辛偉誠在今夏競逐黨魁以來並未提出詳細施政計劃，如今將要明確說明如何平衡收支，及面對提早大選的呼聲。《紐約時報》分析，下任首相將面對着巨大經濟挑戰，指英國可能陷入衰退，亦有長期存在的問題包括生產增長率低、脫歐打亂貿易和勞動力市場等。

（綜合報道）