回應死刑打擊毒販批評 星政府邀維珍航空創辦人電視辯論

布蘭森在10月10日「世界反對死刑日」當天發表網誌，抨擊「新加坡依然在歷史的錯誤一邊」，近乎冥頑不靈地採用死刑，尤其是針對涉及毒品的罪行。他舉例指，新加坡今年4月底不顧國際社會求情呼籲，問吊34歲智障大馬男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam），後者因2009年偷運約43克海洛英入境星洲而被定罪。布蘭森強調有充分資料顯示納加德蘭智障，而且受到毒販逼迫，新加坡的做法有違保護殘障人士的國際承諾。

問吊運毒漢爭議 星：法院裁定非智障

新加坡內政部上周六發表聲明，反駁布蘭森的說法，強調法院裁定納加德蘭「知道自己做什麼，不是智障」，連辯方找來的精神科醫生都對此在庭上予以認同。其聲明指新加坡的政策旨在保護國民免受毒害，死刑具震懾效用。在1990年實行強制死刑後，4年間偷運入境的毒品平均淨重減少了66%，連帶國內吸毒人數也持續減少。聲明重申新加坡執法一視同仁，並非如布蘭森所言，因種族偏見而偏於處決馬來族或大馬人，又或迫使辯方律師噤聲等。

內政部還邀請布蘭森通過電視直播跟尚穆根同場辯論，以證新加坡做法有誤或理應廢除現行反毒法例，「布蘭森先生有權發表意見。這些意見或許在英國廣受接納，但我們不接納布蘭森先生或西方人士把他們的價值觀強加於其他社會」。

（彭博社/海峽時報）