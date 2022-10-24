英保守黨黨魁選舉提名今截止 辛偉誠表態角逐 約翰遜勸退對手失敗

閉門商逾3小時 約翰遜未說服辛偉誠

辛偉誠（Rishi Sunak）昨天在Twitter宣布競逐保守黨黨魁，指「保守黨現在的選擇將決定英國下一代民眾會否享有更多機會」，因此他決定爭取成為下任保守黨黨魁和首相。他指自己「希望修復經濟、團結我們政黨（保守黨），和為我們國家（英國）作出貢獻」。

約翰遜（Boris Johnson）上周六飛返英國後，迄今尚未正式表態參選，但一直傳出他致力拉票甚至試圖勸退對手的消息。其中《星期日郵報》指，約翰遜首先向辛偉誠埋手，二人上周六晚閉門會談了3個多小時。該報和《每日電訊報》引述前者盟友表示，對約翰遜能再次領導保守黨和國家相當有信心，稱他如再任首相，將給辛偉誠高級職位換取「嚴格忠誠」。另一名支持者指約翰遜期望組成「國家利益聯盟」。然而，辛偉誠最終選擇公布出選，《泰晤士報》報道，他與約翰遜在前晚會談中未有達成協議。

莫佩琳拒「轉會」 指支持者多不跟隊

英國通訊社PA Media昨日稍後再報道，約翰遜也有嘗試勸退莫佩琳（Penny Mordaunt），但接近後者的消息人士指，莫佩琳已拒絕，甚至向對方警告稱，即使她退出並轉投約翰遜陣營，其支持者大多都會改往支持辛偉誠。《泰晤士報》內政主編也有類似說法，並指約翰遜和莫佩琳是在當地時間周日下午商談。

對約翰遜而言，他還要關注能否取得足夠提名，例如其主要爭取對象之一的黨內右派重要領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）也已宣布支持辛偉誠。約翰遜昨天向支持者強調，他是「唯一獲民意授權」的參選人，希望籌組「廣泛政府」。

《太陽報》政治主編引述部分有意支持約翰遜的內閣高官稱，在確認談判最終破局前不會公開立場。

「派對門」成約翰遜弱點 黨人憂不適合

約翰遜的最大弱點是導致他下台的「派對門」醜聞。他下月初將就誤導國會向特權和操守委員會作供，有機會被褫奪國會議席，亦是部分保守黨人認為他不適合出任黨魁的理由之一。

英國民調機構YouGov於上周四卓慧思辭任保守黨黨魁的調查顯示，32%受訪保守黨員希望約翰遜回朝，另有23%人支持辛偉誠領導黨和國家。《星期日郵報》民調顯示，如約翰遜代表保守黨出戰大選，該黨相較工黨的支持度差距將從25個百分點大幅縮窄至10個百分點。

政治顧問及公關「波特蘭通訊有限公司」民調則指，如約翰遜領導保守黨出戰大選的話，有56%工黨傳統控制地區的選民稱會投票予保守黨，相較辛偉誠只能獲48%當地選民支持，被指是約翰遜自稱獲民意基礎的理據。

根據程序，若提名截止時只有一名候選人達入閘門檻，他會在周一自動成為保守黨黨魁和英國首相，否則全英逾15萬名保守黨員將以網上投票選出新黨魁，選舉結果將在本周五（28日）出爐。

（綜合報道）