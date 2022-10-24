能源設施遇襲 烏百萬戶斷電

澤連斯基稱俄射36枚火箭 多被攔截

國營電網營運商Ukrenergo指攻擊針對烏國西部的輸電設施，但對基輔在內的10個州實施限電。路透社指出，南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）電力中斷了數小時，導致手機信號也中斷；在經常受到從第聶伯河對岸俄軍陣地炮火攻擊的東南部城市尼科波爾（Nikopol），防空警報因為停電將要關閉，改由在市內行駛的緊急服務車輛發出警報。

首都基輔亦有部分地區斷電，當地官員稱俄軍空襲或令當地暖氣和電力中斷數日至數星期。烏克蘭總統顧問季莫申科稱經過兩日空襲，約140萬戶沒電力供應。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克則指俄羅斯希望製造新一輪歐洲難民潮，外長庫列巴在Twitter指控俄羅斯的攻擊構成種族滅絕。

澤連斯基在上周六晚演說中表示，南部敖德薩（Odesa）、西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）和羅夫諾州（Rivne）的電力已局部恢復，但許多城市和地區的修復工作仍在進行，呼籲民眾節約用電。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）