俄指控擬用骯髒彈 烏斥荒謬危險

【明報專訊】俄羅斯昨日展開外交宣傳攻勢，防長紹伊古分別致電土耳其防長阿卡爾、法國武裝部隊部長勒克努和英國防相華禮仕，其間都宣稱俄方擔心烏克蘭會對「俄羅斯領土」（未知是否包括指涉俄已宣布吞併的烏領土）使用「骯髒彈」（dirty bomb）以令衝突升級。同日俄媒也開始「引述消息」流傳烏克蘭開始落實引爆骯髒彈計劃的說法。烏克蘭外長庫列巴隨後在Twitter回應，批評俄方指控「荒謬」和「危險」。他強調烏克蘭既沒有也無意取得骯髒彈，而且俄方經常用自己正在籌劃的事來指控他人。
俄防長罕有通話土法英
骯髒彈是以放射性物質結合常規炸藥的炸彈，破壞力遠低於核彈，但仍會在有限範圍內造成輻射影響。俄方未為指控提出證據，美國國防智庫蘭德公司資深政策研究員馬斯科特（Dara Massicot）分析，骯髒彈說法看起來很似是「俄羅斯插贓嫁禍的鋪墊」。
俄軍近期戰情不利，西方一直憂慮莫斯科會不惜使用戰術核武。在烏軍逼近的俄佔烏南赫爾松市，俄佔領當局上周六敦促市內民眾馬上撤離，烏方昨指俄軍開始拆除當地電視中心的通訊設備，在通訊上孤立赫爾松，避免地下反抗組織在烏軍反攻時通風報信。
俄羅斯本土則發生一周內第二宗戰機墜毀事故，一架「蘇-30」戰機周日試飛時在西伯利亞城市伊爾庫茨克（Irkutsk）墜毀，戰機撞向一幢住宅大樓，據報兩名機師死亡，地面沒人受傷。另一宗上周一在近烏邊境城市葉伊斯克發生，最少15死。