俄指控擬用骯髒彈 烏斥荒謬危險

俄防長罕有通話土法英

骯髒彈是以放射性物質結合常規炸藥的炸彈，破壞力遠低於核彈，但仍會在有限範圍內造成輻射影響。俄方未為指控提出證據，美國國防智庫蘭德公司資深政策研究員馬斯科特（Dara Massicot）分析，骯髒彈說法看起來很似是「俄羅斯插贓嫁禍的鋪墊」。

俄軍近期戰情不利，西方一直憂慮莫斯科會不惜使用戰術核武。在烏軍逼近的俄佔烏南赫爾松市，俄佔領當局上周六敦促市內民眾馬上撤離，烏方昨指俄軍開始拆除當地電視中心的通訊設備，在通訊上孤立赫爾松，避免地下反抗組織在烏軍反攻時通風報信。

俄羅斯本土則發生一周內第二宗戰機墜毀事故，一架「蘇-30」戰機周日試飛時在西伯利亞城市伊爾庫茨克（Irkutsk）墜毀，戰機撞向一幢住宅大樓，據報兩名機師死亡，地面沒人受傷。另一宗上周一在近烏邊境城市葉伊斯克發生，最少15死。

（衛報/路透社）

（俄軍侵烏）