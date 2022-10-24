美王牌空降師部署歐洲 近80年首次 指揮官：倘俄烏戰事升級 準備好入烏作戰

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，俄軍從2014年吞併的克里米亞向北進軍，7個多月來嘗試沿黑海沿岸向赫爾松州（Kherson）推進，希望奪取關鍵港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa），以截斷烏克蘭的出海通道，包圍烏克蘭及其軍隊。俄軍的威脅相當接近烏國西南面的北約成員國羅馬尼亞，促使美軍部署約4700名來自肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）的第101空降師（101st Airborne Division）成員到北約東翼。

駐軍羅馬尼亞 模擬戰爭實况演習

綽號「呼嘯之鷹」（Screaming Eagles）的第101空降師可在數小時內部署到世界任何地方的戰場。該師副指揮官盧巴斯（John Lubas）和第2旅級戰鬥隊指揮官馬太德斯（Edwin Matthaidess）接受CBS訪問時，多次稱他們總是「準備好今晚戰鬥」；保衛北約領土之同時，一旦俄烏戰事升級，亦準備好越境進入烏克蘭。

美軍一直有在羅馬尼亞的空軍基地駐軍，盧巴斯稱他們準備好保衛北約每一吋領土。馬太德斯說他及其部隊是最接近俄烏戰事的美軍部隊，一直密切留意俄軍動向、建立目標進行訓練，以及模擬戰爭實况舉行演習。

西班牙將增派14戰機赴北約東翼

北約另一成員國西班牙上周六（22日）亦表示將增派14架戰機及士兵到保加利亞和羅馬尼亞，強化北約東翼的防衛力量。國防部指11月中至12月初會派6架戰鬥機和130名士兵到保加利亞訓練當地部隊，12月到明年3月會派8架戰機和130名空軍人員到羅馬尼亞，同時自本月17日起已在羅馬尼亞部署遠程空中監視雷達，會運作到明年6月下旬。

（CBS/中央社/法新社）

（俄軍侵烏）