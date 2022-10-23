辛偉誠勢入閘爭黨魁 約翰遜回國「拉票」

截至香港時間7時前，《衛報》統計指公開支持辛偉誠的議員已達111人，包括多名曾經入閣的資深議員如藍韜文（前副首相、前外相和前司法大臣）、賈偉德（前財相、前內政大臣及前衛生大臣）、柏建熙（前衛生大臣及前脫歐事務大臣）和夏國賢（前衛生大臣及前文化大臣）和韋廉信（前防相及前教育大臣）等。

莫佩琳形勢不樂觀

約翰遜也不乏前閣員支持，較知名者包括彭黛玲（前內政大臣）、杜慧詩（前文化大臣）和李思銘（現任商業大臣），甚孚人望的防相華禮仕也表示「傾向」支持他。在卓慧思請辭後，與家人在加勒比海國家多米尼加共和國度假已數周的約翰遜隨即被傳有意重奪相位，他昨日早上亦已趕返倫敦，被指是為爭取議員支持。然而，約翰遜此前因捲入多宗醜聞不敵逼宮而下台，部分黨人質疑，約翰遜仍要面對特權委員會調查，不應再角逐首相職位。

彭黛玲昨日嘗試為其辯解，指約翰遜有在重大事件作出正確決定的紀錄，而且擁有2019年大選的民意授權。

對比之下，莫佩琳的形勢較不樂觀，公開支持她的議員只有22人，較知名者只有前商業大臣利雅華。

（衛報/BBC）