意二戰後最右政府登場 首女總理強調親美親北約 不改反俄侵烏路線

45歲的梅洛尼（Giorgia Meloni）前一天偕執政聯盟另外兩位領袖、極右聯盟黨薩爾維尼（Matteo Salvini）和中右派意大利力量黨（FI）的貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）會見總統馬塔雷拉，正式獲授權組織聯合政府。

傾向撐台 不延續一帶一路合作

兄弟黨源出法西斯政黨，立場疑歐和反移民，但是支持歐盟力撐烏克蘭對抗俄羅斯入侵。在對華關係上，梅洛尼則傾向不再延續與中方的「一帶一路」合作，更指台灣是意大利與歐盟的戰略貿易伙伴，將與之加強合作，又主張歐盟運用一切政治手段，盡力避免台海起衝突。

貝盧斯科尼沒入閣

在梅洛尼的新內閣，薩爾維尼將出任副總理兼基礎設施部長，爆出收取普京禮物爭議（見另稿）的貝盧斯科尼則沒有入閣，改由黨友兼前歐洲議會議長塔亞尼（Antonio Tajani）出任副總理兼外長。塔亞尼昨表明，上任第一件事會是致電烏克蘭外長以保證繼續支持烏國。路透社分析，塔亞尼的親歐背景還有助減低歐盟伙伴對意大利新政府脫歐的憂慮。

內閣其他受矚目人選包括財長焦爾杰蒂（Giancarlo Giorgetti），他被視為聯盟黨中較溫和的親歐派，內政部長則由獨立的技術官僚皮安泰多西（Matteo Piantedosi）擔任，而非薩爾維尼重新出任。梅洛尼的黨友科羅塞托（Guido Crosetto）則出任防長。

外界原先憂慮梅洛尼的盟友提倡減稅和擴大支出，或會破壞前任的德拉吉（Mario Draghi）政府縮減赤字和債務等的努力。梅洛尼向投資者保證，不會在增長和生產力疲弱下擴大負債。今次起用在德拉吉政府任經濟發展部長的焦爾杰蒂為經濟財政部長，外界相信這意味德拉吉的經濟政策至少短期內將繼續下去。

歐美示好 盼繼續加強對烏支持

歐美都趁機會向梅洛尼示好。美國總統拜登昨天恭賀梅洛尼上台，形容意大利是「重要北約盟友和緊密伙伴」，期望繼續加強對烏支持。

歐盟委員會主席馮德萊恩也表達恭賀，並指期待跟梅洛尼政府的「具建設性合作」，歐洲委員會主席米歇爾則呼籲梅洛尼一起合作，以有益於意大利和歐盟。

（英國廣播公司/法新社/路透社）