華郵：特朗普莊園密件涉伊朗中國敏感情報

恐令美收集情報方法曝光

法庭文件顯示，FBI 8月8日搜查海湖莊園期間取走1.3萬份文件，當中103份涉密，另有18份為最高機密。《華郵》上周五（21日）引述知情人士獨家報道，知情人士指很多從海湖莊園取得的敏感文件屬於最高層級分析報告，就連很多高級國安人員也不知其存在，雖然這些文件未有列明海外線人資料，但可為涉及國家提供線索，包括美國收集情報的方法。

報道提到，有關中國和伊朗的文件是這些文件中最為敏感的資料。《華郵》之前曾報道，FBI在海湖莊園搜出的文件，包括某國的核子能力。

特朗普稱是騙局 否認有錯

曾負責不當處理涉密文件案的美國司法部前高級官員勞夫曼（David Laufman）稱，從海湖莊園搜出文件的「異常敏感度」，將影響檢察官考慮是否以違反間諜法，控告特朗普等人蓄意持有國防資料。

特朗普發言人未有回應《華郵》查詢，但特朗普本人於報道刊登後，在社交平台再度譴責海湖莊園有涉密文件的說法為「騙局」，質疑FBI與美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）試圖陷害他，稱該兩機構「腐敗」，有可能「篡改文件」。

特朗普最近又曾在電視訪問中強調已解密持有的所有文件，否認有錯，聲稱總統「只要想一想」便可解密文件。相關言論遭到國家安全律師嘲諷。

（華盛頓郵報）