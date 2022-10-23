日分階段提升防禦 應對朝中威脅

披露導彈庫存僅所需六成

防衛省表示，擬定分5年期和10年期兩階段加強防禦力的計劃。當中包括擬於5年內提高國產12式（Type 12）地對艦巡航導彈射程，2026年財政年度推出擴大射程的12式導彈加強版，以及爭取10年後獲得飛行速度達音速5倍的高超音速導彈。防衛省又希望下個財年採購攻擊無人機，10年內達至同時控制多用途無人機以加強海陸空防衛的能力。日經亞洲表示，防衛省認為，遠攻導彈和無人機是日本今後防衛力的關鍵。

防衛省又呼籲緊急補充導彈應對中國、朝鮮的軍事威脅。日本導彈防衛系統包括海上自衛隊神盾艦上的標準3型（SM-3）導彈，以及部署在地面的愛國者三型（PAC-3）導彈。官員說，礙於採用尖端技術的反彈道導彈成本愈來愈貴，採購彈藥的預算額30年來卻大致相同，導致目前可供攔截敵方導彈的彈道導彈庫存不足，僅約為所需的六成。官員說現况應盡快改善，否則可能無法準備好應付攻擊。《日本時報》指出，官方披露估計彈藥存量做法罕見。《產經新聞》稱，防衛省藉此讓外界知道預算嚴重不足。

（共同社/中央社/日本時報/日經亞洲）