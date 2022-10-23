日澳更新安保共同宣言 15年來首次 被指反制中國 應對台海南海

新版共同宣言形容兩國因緊密往來與共同價值，是「自然伙伴」， 雙方2014年確立的「特殊戰略伙伴」關係必須繼續演進，以應對共同價值觀和共同戰略利益所面對的日益增長風險。此外相較2007年3月的舊版本以亞太地區作表述，轉變並以致力於「自由與開放的印太地區」為內容主軸，宣言定性其支撐點包括「以規則為基礎的秩序」，「持續地區經濟融合」，其中可威懾侵略以及會損害國際規則與規範的行徑的「有利戰略平衡」，以及「開放、穩定和安全的海事領域」等內涵亦被針對中國。

加強情報合作 強化日反擊力

新版共同宣言的另一亮點在於日澳加強軍事情報合作，包括加強情報等所有層面的戰略評估交流，以及會就可能影響兩國主權及地區安全利益的緊急事態相互諮詢，並考慮回應措施。《產經新聞》指這可被視為應對台海及南海的緊迫情勢，可能進行經濟制裁和外交協調。

岸田形容，新共同宣言是揭示日澳未來10年雙邊安全及國防合作方向的「指南針」，強調兩國過去在「日益嚴峻的戰略環境」致力實現「自由與開放的印太地區」，他強調自己決意在阿爾巴內塞協助下加強日本的反擊等軍事實力。

阿爾巴內塞則補充兩國軍事合作的細節，稱日本自衛隊將在澳洲北部與澳洲軍隊共同訓練並進行演習，形容宣言釋出澳日間「戰略整合」的「強烈信號」。

專家：日加入「五眼聯盟」第一步

日本與澳洲等傳媒關注日本對外安全出現了根本新變化。《每日新聞》形容澳洲為日本「準同盟國」。智庫澳洲國際事務研究所（AIIA）總監韋克菲爾德（Bryce Wakefield）表示，日本過往甚少與美國以外國家進行安全合作，指今次宣言突顯日本安全「新思維」，可作為其與英國等其他國家安全合作的範例。日本大學危機管理學部教授小谷賢指，過往日本只能與美國分享信號情報，形容新宣言「劃時代」，將強化「四方安全對話」（QUAD）框架，並令日本可獲得西方情報，可被視為該國加入西方5國情報同盟「五眼聯盟」的第一步。

（澳洲廣播公司/衛報/日本時報/產經新聞/每日新聞/路透社/法新社）