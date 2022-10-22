「迷你預算」反噬 繼位者料沿用保守理財路線

《華爾街日報》解釋，迷你預算之所以對卓慧思引起這麼大反噬，很大程度上是因為她沒有將預算交予OBR審核。OBR在2010年由卡梅倫政府建立，是獨立的財政監察部門，現今其監察已再次成為財政穩定的理論保證，即使將來工黨上台也不例外。

《華爾街日報》指出，維持OBR的影響力代表更嚴格的政治限制，即公然要求將公共債務的推算限制在GDP的特定比例，但這點跟一國財政健康並無必然關係，反而也有可能限制住更好的財政政策。侯俊偉已表明會履行OBR的債務推算，即要節省720億鎊的開支。

外界關注對華政策

另一方面，卓慧思在競選時主打強硬對華政策路線，在她宣布下台後，外界都關注其繼任人的對華政策。中國外交部發言人汪文斌昨日重申，中方對發展中英關係的立場「一貫明確」，盼同英方在相互尊重、互利共贏的基礎上，推動中英關係沿着正確的軌道前進。

（華爾街日報/路透社）