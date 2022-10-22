「迷你預算」反噬 繼位者料沿用保守理財路線

【明報專訊】英國當前政治亂局的導火線是被指以漠視成本激進減稅方案為主調的「迷你預算」，卓慧思被迫在下台前找來侯俊偉任財相「救亡」，後者換上較保守的財政政策，昨日重申要將公共財政放上「可持續的道路」。《華爾街日報》上周四分析，經此一役後，任何繼位的首相在財政政策上都會受到預算責任辦公室（OBR）的牽制，只能沿用重視平衡預算的「財政保守主義」（Fiscal Conservatism）路線。
《華爾街日報》解釋，迷你預算之所以對卓慧思引起這麼大反噬，很大程度上是因為她沒有將預算交予OBR審核。OBR在2010年由卡梅倫政府建立，是獨立的財政監察部門，現今其監察已再次成為財政穩定的理論保證，即使將來工黨上台也不例外。
《華爾街日報》指出，維持OBR的影響力代表更嚴格的政治限制，即公然要求將公共債務的推算限制在GDP的特定比例，但這點跟一國財政健康並無必然關係，反而也有可能限制住更好的財政政策。侯俊偉已表明會履行OBR的債務推算，即要節省720億鎊的開支。
外界關注對華政策
另一方面，卓慧思在競選時主打強硬對華政策路線，在她宣布下台後，外界都關注其繼任人的對華政策。中國外交部發言人汪文斌昨日重申，中方對發展中英關係的立場「一貫明確」，盼同英方在相互尊重、互利共贏的基礎上，推動中英關係沿着正確的軌道前進。