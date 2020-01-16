英保守黨提高入閘門檻 最快下周一誕黨魁 參選人須獲100人提名 最多3人競逐

保守黨前日宣布提高黨魁參選資格門檻，使要取得的提名人數由20人大增至100人，換言之，以現時下議院357名保守黨籍議員而言，可以獲得參選資格的人數最多只有3人。此舉可避免像夏天上次黨魁選舉那樣，要分階段遴選持續約兩個月之久。按程序（見表），最快英國時間周一、最晚周五就有最終結果。

辛偉誠大熱 約翰遜或東山再起

迄昨日為止，只有上次黨魁選舉排名第三的下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）表示參選，目前外界視她和上次選舉排名第二的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）為最有力的參選者。倫敦瑪麗女王大學政治系教授貝爾（Tim Bale）稱，辛偉誠是「明顯的候選人」。他曾領導財政部，並在黨魁選舉壓力下表現良好，警告過大幅而過急的減稅會造成混亂。問題在他帶頭辭職促成約翰遜倒台，受到很多黨友指摘。黨內右派和脫歐忠實擁護者對他亦不夠信任。英國廣播公司報道，7月初辭職的前首相約翰遜也可能東山再起，在議員民調中排名第二，獲33名議員支持；第一位是辛偉誠，有56人支持。

侯俊偉不角逐 致力財政計劃

現任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）周四則表明不會角逐黨魁，稱只想留在財政部準備10月31日發表中期財政計劃。很多保守黨議員都相信無論哪人當選首相，他將留任財相，而其財政案將獲黨友支持。另一人選防相華禮仕（Ben Wallace）昨亦排除競逐，並表示傾向支持約翰遜。

執政12年的保守黨在近6年間已出了4名首相，這次黨魁選舉距上次僅4個月，工黨、蘇格蘭民族黨、綠黨、自民黨等俱要求馬上大選。工黨黨魁施紀賢說，英國人「值得有比混亂旋轉門更好的」。周五發表的PeoplePolling民調，約53%受訪者稱，如果現在選舉會投票給最大在野黨工黨，支持度大幅拋離保守黨39個百分點。

（BBC/彭博社/法新社/紐約時報）