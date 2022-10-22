澤連斯基：俄軍埋地雷謀炸烏南水壩

美國智庫戰爭研究所（ISW）推測，俄方希望藉此掩護其撤退行動及阻擋烏軍進逼。不過，俄羅斯傳媒RIA則引述俄羅斯指派的赫爾松官員否認有關指控。

恐淹沒80定居點 影響核電站冷卻

俄羅斯早前未提證據下，聲稱有情報指烏克蘭計劃攻擊赫爾松市上游約56公里的卡霍夫卡水力發電站。澤連斯基周四向歐洲理事會發表視像演說，指俄羅斯恐怖分子在該水力發電站的水壩及其結構物埋下地雷。烏方稱，這座大型發電設施的水壩目前蓄水約1800萬立方米，萬一水壩崩塌，赫爾松市在內逾80個定居點將被淹浸，數以十萬計民眾將受影響。

澤連斯基稱萬一水壩被炸，烏南大部分地區的食水供應會被破壞，亦會使扎波羅熱核電站失去冷卻用水，甚至會摧毀俄羅斯為向克里米亞供水而建造的運河。他又指俄方已驅逐站內烏國人員，只餘下俄國人。澤連斯基稱有必要就此組織觀察國際團及立即拆除地雷。

被指掩護俄軍撤退 阻烏軍渡河

美國智庫戰爭研究所（ISW）指，俄方或希望藉此插贓的「假旗行動」（false flag operation）掩護俄軍撤退：「俄軍可能認為破壞水壩可以掩護他們從第聶伯河的右岸撤退，阻止或妨礙烏軍渡河。」

另一方面，俄羅斯被指使用伊朗自殺式無人機襲擊烏國首都基輔民居，美國國務院發言人普萊斯周四指，他們確認有部署在克里米亞的俄軍近日利用伊朗無人機攻擊基輔，並評估有伊朗人員已身處克里米亞提供協助。

（法新社/路透社/ukrinform/CNBC）

（俄軍侵烏）