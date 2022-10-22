歐盟峰會結束 領袖表明對華堅持原則但不對抗

馮德萊恩：中俄走近損中歐關係

歐盟27國昨日用3小時討論對華策略。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會後的記者會上表示，中國的制度從根本上與他們有別，而他們注意到本質上的對立，又指中國正繼續在全球加強影響力，但警告中國和俄羅斯走近，會影響中國和歐洲的關係。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會後說：「討論清晰顯示（歐盟）要避免天真，但我們亦不想進入系統性對抗的邏輯。」他說，歐盟永遠會堅守自己的原則、民主和自由，但強調歐盟仍然在主要國際議題例如氣候暖化和衛生上開放與中國合作。法國總統馬克龍則指歐盟要反思跟中國的貿易對話，認為以往在向中國出售基建上犯錯，呼籲在兩大經濟勢力之間建立更公平競爭環境。

路透社指歐盟領袖都同意27個成員國要展現出共同陣線，其中拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）指歐盟與中國對話，確保中國站在歷史正確一方很重要；芬蘭總理馬林（Sanna Marin）則指歐盟應促進民主國家之間的合作，不應在科技等關鍵議題上依賴「專制政權」。

（法新社/路透社）