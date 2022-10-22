德總理推動中遠入股漢堡港碼頭惹議 漠視6大部門反對 被質疑拖延至收購自動生效

爭議焦點是位於漢堡港的「Tollerort貨櫃碼頭」（CTT），按去年9月達成的協議，中遠可取得該碼頭的35%股份，但交易尚待德國聯邦政府的安全審批。德國北德廣播公司（NDR）和西德廣播公司（WDR）周四發表調查報道指，經濟部、內政部、國防部、外交部、財政部和交通部6大政府部門皆表示反對，並特別提到兩大原因：如果達成交易，中遠集團將不僅可以進行財務參與，而且還在決策中擁有發言權；由於中國目前已是該港口的主要客戶，如果參與貨櫃碼頭的建設，就會有「潛在脅迫」可能。

月底交易期滿 朔爾茨11月訪華

綠黨的副總理兼經濟部長哈貝克上月向路透社表示「傾向否決交易」。德媒周四指經濟部原計劃將收購案納入聯邦內閣會議議程，以提出正式反對。不過，《金融時報》引述一名消息人士稱，總理府質疑政府部門「缺乏具法律效力的反對理據」，要求經濟部進一步闡釋，並要求各部門研擬妥協方案。倘若政府最終未能通過禁止交易的決議案，10月底期限後交易將自動落實，那正值朔爾茨11月訪華前不久。朔爾茨昨天在歐盟峰會上為交易案辯護，強調「並非出售」漢堡港，而是像西歐其他港口般有外資「參與碼頭運作」。他又稱未作出任何決定，仍有很多問題需要澄清。

德媒警告敏感資訊或歸中方

上述交易案除遭執政聯盟內的綠黨和自民黨，以及在野的基民盟憂慮為中國「提供勒索機會」而大力反對外，朔爾茨所屬的社民黨內部也有反對聲音。該黨聯邦議院黨團主席穆勒呼籲避免重蹈過往依賴俄羅斯的覆轍，須維持關鍵基建的控制權在公營機構之手，並確保碼頭續向外國客戶開放。德國《商報》昨日報道，歐盟委員會今春已向柏林提出警告，敦促不要批准中遠對漢堡港的投資，指敏感商業資訊或會落入中方手上。德國情報部門幾名高層近期亦一再發表警告中國威脅言論，其中聯邦憲法保衛局（BfV）局長哈爾登旺周一表明不能容許中方利用基建「影響德國政治發展」。

但交易案仍獲漢堡的社民黨人支持，當地第一市長琛徹爾強調貨櫃碼頭不會落入中遠控制。營運CCT的公司「漢堡港口與物流」（HHLA）稱未聞聯邦政府反對，質疑事件被政治化，稱「與中遠的合作不會構成單方面依賴」，相反將加強供應鏈和保障數以百計就業職位。HHLA發言人則指中遠不會接觸到碼頭的內部資訊系統，亦不會擁有碼頭土地，又指碼頭有3名常務董事，僅一人來自中遠，強調HHLA仍將「獨自擁有所有重要決策的控制權」。德國工商大會（DIHK）外貿主管特賴爾上月則指，憂慮如沒清晰拒絕投資案的基準，或對德國整體上吸引投資者構成負面影響。

中方暫未回應上述報道，但外交部發言人汪文斌周二呼籲德方堅持以客觀理性的態度看待中德關係，停止污衊抹黑中國，不要將正常的經貿合作政治化。

（明鏡周刊/Politico/法新社）