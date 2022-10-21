俄連炸發電站 烏克蘭全國限電一天

俄軍從上周一起對烏克蘭的能源設施發動了300餘次空襲，其中周三起轟炸烏克蘭軍事及能源設施持續24小時，包括西部布爾什滕市（Burshtyn）的重要火力發電廠受嚴重破壞。

烏克蘭政府為撐過冬天，因而希望減省兩成電力使用，宣布周四起每天朝7晚11管制用電，不排除未來更頻繁。基輔、哈爾科夫等市的無軌電車、地鐵列車等將有限度運作。當局呼籲民眾備妥襪子、毛氈保暖同時，還提醒大家儲足用水。

多市減電車地鐵 籲商戶省電

基輔市長呼籲餐飲等商家、店舖盡可能節制使用室外屏幕、廣告燈箱，以助穩定全國電力系統。基輔的主要電力供應商DTEK表示，將竭力避免停電超過4個小時。

歐盟27國周四討論支援烏克蘭方案，包括協助修復供電設施、提供相關器材、長期的重建融資。歐盟又為伊朗提供無人機給俄國攻擊烏克蘭，周四宣布制裁3名伊朗將軍和一家軍火商。俄外交部否認使用伊朗無人機，批評美國動員北約、歐盟支持華府立場，並向德黑蘭施壓。伊朗也稱向俄羅斯提供武器之說「毫無根據」。

另外，俄國跟白俄羅斯組成地區聯軍後，俄羅斯空軍周四起在白俄邊境展開例行巡邏。白俄有1085公里邊境跟烏克蘭接壤，與基輔最短距離不到100公里。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）