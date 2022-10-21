美大學合成新冠毒株 官方查實驗審核程序

致死率80% 略低於原毒株

新冠病毒疫情爆發已近3年，病毒確實源頭仍未明。波士頓大學研究引發關注和討論，有輿論認為這種研究存在不必要風險，有導致意外感染的風險，可能引發新疫情。英國《每日郵報》周一報道引述有專家批評，波士頓大學創造出一種新的致命病毒株。

該校研究員把源自2020年1月在華盛頓州報告的全美首個新冠確診患者感染的毒株，結合傳染力更高的Omicron病毒株上的棘突蛋白，人工合成為新的毒株。研究顯示80%感染人為加工病毒株的老鼠死亡，另一批感染Omicron BA.1 變異株的老鼠症狀輕微且均存活。但研究沒了解人工病毒株傳播速度是否較原有版本快。

這項研究主要目的是分析Omicron BA.1變異株的棘突蛋白，比較這變異株和原有毒株。該校國家新興傳染病實驗室（NEIDL）主管科利（Ronald B. Corley）稱，研究員對Omicron BA.1病毒的毒性及其原理感興趣。

NIH對於波士頓大學的研究表示關注，指研究雖使用政府公帑，但開展前未經當局審查，正調查研究是否符合NIH的撥款政策聲明，或是否符合政府對某些危險病毒實驗的指引。

校方斥製危險病毒報道不實

波士頓大學周一指研究經生物安全委員會（IBC）批准，波士頓公共衛生委員會亦批准。校方駁斥部分傳媒報道指該研究製造危險病毒「錯誤及不實」，稱在老鼠測試是為協助未來抗疫，未有加強2020年原始毒株或令其更危險。

（金融時報/波士頓先驅報）

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