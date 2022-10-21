美大學合成新冠毒株 官方查實驗審核程序

【明報專訊】美國波士頓大學早前利用兩種現有新冠病毒株人工合成出一種實驗毒株，於上周五發表初步研究指其人工病毒株的致死率有80%，略低於原有病毒株。《金融時報》周四（20日）引述美國國家衛生研究院（NIH）官員報道，當局正調查該項獲政府資助的研究在開展前應否接受更多審查。大學較早時強調研究是為協助應對將來疫情，亦履行了所有必要的監管義務和協議。
致死率80% 略低於原毒株
新冠病毒疫情爆發已近3年，病毒確實源頭仍未明。波士頓大學研究引發關注和討論，有輿論認為這種研究存在不必要風險，有導致意外感染的風險，可能引發新疫情。英國《每日郵報》周一報道引述有專家批評，波士頓大學創造出一種新的致命病毒株。
該校研究員把源自2020年1月在華盛頓州報告的全美首個新冠確診患者感染的毒株，結合傳染力更高的Omicron病毒株上的棘突蛋白，人工合成為新的毒株。研究顯示80%感染人為加工病毒株的老鼠死亡，另一批感染Omicron BA.1 變異株的老鼠症狀輕微且均存活。但研究沒了解人工病毒株傳播速度是否較原有版本快。
這項研究主要目的是分析Omicron BA.1變異株的棘突蛋白，比較這變異株和原有毒株。該校國家新興傳染病實驗室（NEIDL）主管科利（Ronald B. Corley）稱，研究員對Omicron BA.1病毒的毒性及其原理感興趣。
NIH對於波士頓大學的研究表示關注，指研究雖使用政府公帑，但開展前未經當局審查，正調查研究是否符合NIH的撥款政策聲明，或是否符合政府對某些危險病毒實驗的指引。
校方斥製危險病毒報道不實
波士頓大學周一指研究經生物安全委員會（IBC）批准，波士頓公共衛生委員會亦批准。校方駁斥部分傳媒報道指該研究製造危險病毒「錯誤及不實」，稱在老鼠測試是為協助未來抗疫，未有加強2020年原始毒株或令其更危險。