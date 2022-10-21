「最短命」首相 兩死穴難挽狂瀾

《每日快報》昨報道，卓慧思相位岌岌可危時，財相侯俊偉儼如接管了政府，試圖挽狂瀾於既倒，進行內閣大改組，要求卓慧思炒掉她的朋友和政治盟友。

卸責轉軚 予公眾無能觀感

報道指卓慧思上任之初被批評任人唯親，組閣時沒有向在黨魁之爭對手辛偉誠的支持者招手。「迷你預算」撞大板後，卓慧思「棄車保帥」，炒掉擔任財相的愛將關浩霆，予人卸責之感，之後她又不時打倒昨日的我，多次轉軚，搖擺不定，令人對她信心盡失。

侯俊偉接任財相後即撕毁前任的減稅方案。《每日快報》報道指出，為恢復公眾對政府的信心，重整保守黨的秩序，侯俊偉在保守黨陷入危機之際主導內閣全面重組，除勸卓慧思「大義滅親」，還要求她引入中間派。

「引敵入閣」討好叛變議員成選項

根據《每日快報》報道，接替周三引咎辭職的柏斐文（Suella Braverman）出任內政大臣的夏博思（Grant Shapps）就是中間派。他在前首相約翰遜任內擔任運輸大臣，在黨魁之爭中撐前財相辛偉誠。卓慧思拜相後沒有延攬夏博思入閣。他兩周前狠批卓慧思和關浩霆的減稅方案。彭博社報道，卓慧思為保相位不惜「引敵入閣」，以討好有叛變心的保守黨議員。

卓慧思的「迷你預算」鑄成她無法彌補的大錯。英國政治學者柯蒂斯（John Curtice）周一在《每日電訊報》已撰文預測卓慧思翻身機會渺茫。他指出，保守黨國會議員決定是否踢卓慧思出首相府時會參考民意，但民調顯示卓慧思有兩大死穴：公眾不喜歡她，並認為她無能。柯蒂斯認為，公眾這兩個觀感等於判了她「死刑」。

俄抽水：英女王見她不久駕崩

說到卓慧思的能力，令人想到今年2月10日她還是外相時，到莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會談期間誤將俄羅斯的羅斯托夫州和沃羅涅日州當成烏克蘭領土，盡顯無知一面。難怪她昨宣布辭職後，俄外交部發言人隨即「抽水」，指卓慧思的「無知」及「英女王接見她不久就駕崩」都「令人難忘」，指她是「恥辱」。

今年8月卓慧思競逐黨魁時， 英國周刊The New European一篇文章以嬉笑怒罵方式列出卓慧思會是糟糕首相的39個理由，預測她上任後「會顯得約翰遜時代天下太平」，結果不幸言中。

（每日快報/路透社/The New European）