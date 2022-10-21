上任第45天 英揆卓慧思辭職 保守黨下周選出新黨魁

卓慧思昨在會見保守黨內負責黨魁選舉事宜的「1922委員會」作「危機談話」後，返回首相府外發表聲明。她表示，自己在國家處於重大經濟和國際不穩形勢之下就任黨魁，「被選出以改變這情况」，但她承認「在目前情况下已無法履行當選時的執政承諾」，因此她已向英王查理斯三世表達其辭職意願。保守黨將於下星期內完成選舉新黨魁程序，確保繼續推行財政計劃。卓慧思將暫時留任首相直至接班人出爐。

市場反應正面 股匯齊升

市場昨日對於卓慧思辭職反應正面，英國富時250指數在卓慧思辭職後一度下跌，其後一度倒升突破全日高位。英鎊匯價亦急升，至本港時間昨晚10時半升至每鎊兌1.13美元（約8.8港元）。英國廣播公司（BBC）指財相侯俊偉仍定於本月31日發表新預算案。

卓慧思於9月6日就任首相，即使留任至接班人上任，相信她亦將打破坎寧（George Canning）就任僅119天的「英國首相最短任期」紀錄。坎寧於1827年8月8日因肺炎去世。卓慧思政府上月23日公布的迷你預算劣評如潮，成為其致命傷。即使她連番轉軚和炒掉財相關浩霆亦無力回天（見另稿），公開敦促她辭職的保守黨議員逾10人。

卓慧思辭職早已有迹可尋，在她昨日公布之前黨內經歷動盪一天，亦處處顯露黨內對她醞釀一場「叛變」。內政大臣柏斐文周三承認以私人電郵處理公務屬不當行為，因此辭職。她在辭職信中指「嚴肅政府」應承擔過錯，被指暗批卓慧思不知錯。柏斐文辭職之後，一度有指保守黨正副首席黨鞭亦告請辭。另外，保守黨亦被指要求該黨下議院議員在當天一項動議中表達「信任」卓慧思政府，否則將面臨被逐出黨。最大在野工黨下議院議員布賴恩特（Chris Bryant）稱，見到一名保守黨議員被大臣「強行挾持」游說投票支持政府，呼籲調查。

辭職前黨內混亂一天

《泰晤士報》早於周三晚便引述一名原為卓慧思身邊忠實支持者直言：「這已是窮途末路……她（卓慧思）不能從中回復（支持）。」昨天在卓慧思辭職前，保守黨後座議員賀誓蒙（Simon Hoare）向BBC表示，卓慧思「只有12小時」去扭轉局面避免下台，稱「今天（即20日）和明天」將是決定其命運的「關鍵之日」。保守黨下議院議員道布爾（Steve Double）周三則警告卓慧思相位「不穩」，稱其在任時間可能只剩「數天」。另一保守黨下議院議員雷格（William Wragg）則表示，已致函1922委員會主席布雷迪，表達對卓慧思的不信任。《每日郵報》稱布雷迪已通知卓慧思，收到約50名保守黨員私下對她的不信任書函。有消息指1922委員會昨天開會討論修改黨章，准許彈劾上任不到一年的黨魁，其後卓慧思主動求見該委員會。

約翰遜辛偉誠等5人接任熱門

按程序，若保守黨團結一致，選出單一人選接替卓慧思將可縮短黨魁戰。按卓慧思昨天所言，保守黨似乎已有屬意人選。綜合傳媒報道，現有5名熱門（見表），前首相約翰遜及前財相辛偉誠都在其中。

（天空新聞/每日郵報/衛報/BBC）