糧價高企非關供應 專家關注巨企壟斷

全球3.45億人陷「糧食不安全」

聯合國世界糧食計劃署（WFP）上月24日公布，全球食物價格今年內已大升約20%，陷入緊急糧食不安全狀態（acute food insecurity）的人口達3.45億，較新冠疫情爆發前的1.35億大增逾1.5倍。WFP首席經濟師侯賽因（Arif Husain）受訪稱，現今危機並非糧食供應不足所致，更多是關乎價格難以承擔。

以全球穀物市場為例，現時全球70%至90%穀物貿易市場主要由俗稱「ABCD」的四大糧商Archer-Daniels-Midland Company、Bunge、Cargill和Louis Dreyfus控制，其收入在糧食價格高企下暴漲，其中Louis Dreyfus去年盈利較前年增逾八成，Archer-Daniels-Midland今年第二季亦創下破紀錄盈利。聯合國極端貧窮及人權特別報告員德舒特（Olivier De Schutter）稱，全球穀物儲備充足，糧食價格卻居高不下，惟因市場缺乏透明度，無從得知是否有企業囤積居奇，質疑部分企業為牟利而無視糧食危機的做法「顯然有違公義」。

供應鏈受控 市場供應欠透明

慈善組織Oxfam發言人梅特蘭（Alex Maitland）亦向《衛報》稱，現今全球食品價格危機是「全球糧食系統一連串失敗的最新例子」，促當局向食品、能源及藥廠等獲暴利的企業徵稅，應對未來糧食安全危機。倫敦大學城市學院糧食政策專家蒂姆‧蘭（Tim Lang）稱，各國正承受糧食市場日益扭曲的衝擊，必須反思糧食系統如何顧及消費者與生產者的利益。

（衛報/華盛頓郵報）