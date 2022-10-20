能源價飈學校裁員 業界憂損教育質素

牛津郡教育機構Ridgeway Education Trust行政校長沃里克（Rachael Warwick）向法新社稱，能源漲價恐令旗下3間學校每年能源總開支由25萬鎊（約223萬港元）增至100萬鎊（約890萬港元），足以令校方財政儲備在一年內耗盡，即使推行節能，仍可能需解僱30名教師才可應付。

能源援助計劃未惠及

英國自2010年起推行緊縮政策，令教育界承受1970年代起最大規模資源削減。英國財政研究所（IFS）指出，截至2019年，全英教育的公共開支已大減100億鎊（約8%）。而今波能源危機對教育界的衝擊尤其沉重，部分辦學機構預計赤字數百萬鎊，惟能源援助計劃對教育界援助欠奉。

教育新聞網站Schools Week總編輯迪肯斯（John Dickens）批評卓慧思最關心的「顯然是減稅」，忽視支援公共服務機構，學校恐需解僱教職員，停辦課外活動等，以令校園保持供暖與照明。英國專上院校聯會促當局優先處理教育界的能源危機。教育部發言人稱正協助辦學團體渡過難關，包括為能源合約提供建議。

（法新社/金融時報/每日電訊報）