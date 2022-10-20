英民自救 掃貨策略抗通脹 港人移民大量採購省支出 憂經濟政策搖擺

英最新通脹率重返10.1% 40年高位

受烏克蘭戰爭、原油及天然氣價格高企、勞動人手短缺、食品價格急增等因素影響，英國消費者物價指數（CPI）今年7月按年增長至10.1%，為1982年2月以來最高水平。雖然至8月通脹率略回落至9.9%，但英國國家統計局（ONS）昨公布最新經濟數據，9月通脹率重回10.1%，9月按年食品價格漲幅更達14.6%，為1980年代以來最高（表1）。英政府上月23日推出大幅減稅450億鎊的「迷你預算」盼刺激經濟增長，惟惹市場對未來財政狀况的憂慮，觸發債息急升和英鎊匯率暴跌，雖然當局其後一再轉軚，廢除多項減稅措施，英倫銀行亦以加息遏止通脹等手段救亡，但在經濟波動下民眾對個人財務前景尤感憂慮。英國GfK消費者信心指數上月跌至-49，是1974年調查開始以來最低。

英國食品認證機構Red Tractor及民調機構YouGov今年7月發表調查報告，發現通脹下近半（46%）受訪英國民眾改變購物習慣，其中30%減少買肉，13%減購蔬果，24%稱會改買質素較低但便宜的產品。不少民眾在社交平台分享省錢貼士，盼共渡時艱（表2）。

網民教省錢 港人互通特價消息

食物銀行亦成救命草。英國慈善組織Ifan UK調查指出，今年4月起至今，全國169間食物銀行的求助個案急增87%，惟捐款及食物捐贈量大減，部分援助機構已出現赤字。英國愛護動物協會亦稱，今年7月向英格蘭北部提供近兩萬份寵物食品援助，較今年1月增加逾倍，憂寵物主人無力餵養寵物下出現棄養潮。

一家四口移居英國北部約兩年多的陳先生（化名）向本報稱，目前靠打工收入尚能應付家中開銷，但確實感受物價飛漲，例如5公斤裝白米近半年來由5鎊加價至7鎊（加價約40%），10條裝香腸由1.1鎊加價至1.7鎊（約54%）。他已加入多家超市的會員折扣計劃，還與朋友互通特價消息，趁機購入保存期長的食物與日用品「掃貨抗通脹」。談及此前政府推出紓困措施，如向合資格家庭退還市政稅（council tax）等，陳先生認為值得讚許，但「長貧難顧」，同時對新政府的經濟措施感混亂，期望當局透過制定富人稅等措施長遠解決經濟問題。

超市推廉價自家品牌吸客

在消費趨勢改變下，超市與零售商力推廉價自家品牌吸客，如超市ASDA的Just Essential廉價新鮮食品系列便掀起搶購。惟不少食品供應商與超市負責人向《金融時報》稱，在供應鏈成本全線上漲下獲利空間有限，加價幾乎無可避免。

英倫銀行警告，若生活成本高企的危機持續，今年底英國將陷入經濟衰退，最少持續至明年底，高盛周日（16日）亦將明年英國經濟收縮幅度預期由此前的0.4%調高至1%。不過市場調查機構Kantar預期民眾為免生活大受干擾，能藉由改變選購品牌或分量等，承受75%食品、日用品與服裝等的升幅，而非大規模停止消費，相信英國經濟表現不會如預期惡劣。

明報記者

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