伊朗攀岩女選手回國 稱比賽沒戴頭巾因滑落

外界質疑「被迫自白」

33歲的里卡比（Elnaz Rekabi）代表伊朗到韓國參加亞洲錦標賽，她周日比賽時沒戴頭巾。里卡比的朋友之後無法聯絡她，令人擔心其安危。伊朗駐韓國大使館在Twitter發文，否認里卡比賽後失蹤的報道。直至周二，里卡比在Instagram發文，表示自己正隨代表團在返回伊朗，強調沒有包頭巾出賽並非故意，而是「因被臨時叫上場，頭巾不慎脫落」。里卡比昨抵達德黑蘭機場時，百計支持者拍手歡迎，高呼她是「女英雄」。

伊朗新聞網站IranWire報道，伊朗攀岩協會主席「哄騙」里卡比進入伊朗駐首爾大使館，協會主席承諾若她交出手機和護照，就會讓她安全回國。伊朗駐首爾大使館否認有關報道，稱是「假新聞」。IranWire又指出，里卡比周二在Instagram上的發文，跟過去民眾被迫在電視或社交媒體上作出悔過聲明的「強迫自白」沒兩樣。

（法新社/路透社/中央社）