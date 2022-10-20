烏南戰况「艱難」 普京宣布4佔區戒嚴

前線撤5萬平民 限制進出

本月8日接任俄羅斯特別軍事行動區域聯合部隊總指揮、領導侵烏的蘇羅維金（Sergey Surovikin）周二首度接受國內傳媒電視訪問，稱「特別軍事行動區域」的狀况整體上可說「緊張」，指赫爾松市的戰况「嚴峻」，指控烏軍故意針對基建和民居發動攻擊，以火箭損毀該市以東安東諾夫斯基公路橋（Antonivsky Bridge）等兩座主要大橋，對俄軍構成食物、水、電等必要補給問題。他又稱烏軍正在烏南尼古拉耶夫—克里維里赫，以及東部庫皮揚斯克和萊曼廣泛戰線持續攻擊。

蘇羅維金指出，俄軍在當地的行動計劃將取決於「發展中的軍事戰術形勢」，不排除會作「艱難決定」，但未有交代詳情，他承諾俄軍將首要確保赫爾松市民眾安全撤離。西方傳媒稱蘇羅維金綽號「末日將軍」，因曾在車臣與敘利亞戰事中手段強硬而備受爭議。

莫斯科委任的赫爾松副州長斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）周二晚稱烏軍將在「不久將來」對赫爾松市發動攻擊，呼籲當地居民聽從指示盡快離開。塔斯社周三引述俄委任的赫爾松州長沙爾多（Vladimir Saldo）表示，當地5萬至6萬名民眾將撤往俄羅斯和第聶伯河左岸，料行動將為期約6天。俄羅斯傳媒報道，該國國會下議院杜馬周二討論為赫爾松撤離居民在俄境內提供新居，並向每名家庭成員發放10萬盧布（約1.3萬港元）補助金。

烏封鎖消息 分析料南部大反攻

路透社昨稱，赫爾松州的俄軍過去數周被迫後退20至30公里，有被圍困於第聶伯河西岸之虞。烏克蘭被指最近封鎖南部戰况消息，英國天空新聞台引述英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）前總監克拉克（Michael Clarke）稱，過往經驗顯示這或是大規模反攻的先兆，預料烏軍兩、三天內會有所動作。

烏軍周三表示，俄軍過去24小時以多種導彈攻擊基輔與南部扎波羅熱等多個地區，又出動了14架伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機，烏軍擊落了其中10架。烏克蘭總統澤連斯基周二形容俄軍依賴伊朗無人機暴露了其「軍事及政治破產」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）