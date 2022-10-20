英內政大臣辭職 卓慧思內閣動盪 柏斐文認違規用電郵 衛報：侯俊偉下令離任

《衛報》引述消息人士報道，柏斐文是在財相侯俊偉「命令下」離職。天空新聞指柏斐文離任並非因為政策分歧。

國會答問 卓慧思自稱鬥士

卓慧思近日已因減稅風波焦頭爛額，上任僅40多天就面臨下台壓力。她昨天到國會出席首相答問環節，遭在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）揶揄「為何你仍在這裏」，但她重申不會辭職，又推翻發言人前天說法，「堅決承諾」明年國家退休金增幅會與通脹掛鈎。

施紀賢昨在國會嘲諷「卓慧思的承諾有效期長不過一周」。施紀賢又讀出一項項她取消了的政策，並率領工黨議員高喊「滾！滾！」卓慧思回應時引用工黨前閣員文德森（Peter Mandelson）名句：「我是鬥士，不是半途而廢的人。」

卓慧思政府上月23日公布的迷你預算引起軒然大波，迫使她連番轉軚。新任財相侯俊偉取消關浩霆提出的幾乎全部減稅措施。

英國傳媒周二報道，卓慧思的發言人四度拒絕承諾會維持國家退休金「三重鎖」（triple lock）體系。所謂「三重鎖」是英國政府對國家退休金每年增幅的保證，退休金每年增幅會按三項指標中的最高者調整：平均薪酬增幅、通脹率、2.5%。由於昨天公布的英國9月消費者物價指數（CPI）按年升10.1%，明年國家退休金將按照這通脹率增幅。

大臣「叛變」危機 防相恐辭職

2019年保守黨的競選政綱保證退休金「三重鎖」不變。不過，目前政府下令各部門厲行節流，令人擔心卓慧思政府可能食言。面對保守黨議員叛變威脅，卓慧思昨在國會表明，她與侯俊偉都堅決承諾明年持退休金增幅會按通脹率調整。

卓慧思相位岌岌可危，威信成疑，英國有傳媒報道指她等同被架空，侯俊偉才是實際首相。卓慧思面對內閣危機，《衛報》周二報道，各高級大臣勢趁機拒絕削支要求。報道引述消息人士，指卓慧思競逐保守黨魁時承諾，到2030年要將軍費開支提高至佔GDP的3%，防相華禮仕暗示一旦她違諾，他準備辭職。

（路透社/衛報）