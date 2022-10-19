分析：俄伊「權宜之交」同盟互取暖

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會伊朗專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）向《紐時》表示，俄伊同盟是「兩個陷於困境獨裁國家的權宜合作關係」。目前兩國皆深陷經濟和政治危機——伊朗「頭巾示威」對政權構成多年來最嚴重威脅；俄羅斯侵烏行動未能佔得上風，「局部動員令」更惹民怨。

伊朗示強 不再「不東不西」

有分析指出，伊朗1979年伊斯蘭革命之後，奉行「不東，不西」（Neither East nor West）外交政策，對美蘇都有戒心，但現在卻選邊站了。智庫「國際危機組織」伊朗項目主任瓦伊茲（Ali Vaez）指出，俄軍使用伊朗無人機，令伊朗政府可向國內（包括過去一個月抗議女權和個人自由受限制的示威者）宣示：伊朗並非弱國，且沒被外部壓力和威脅嚇倒。

伊朗-歐亞研究所副所長、伊俄關係專家舒里（Mahmoud Shoori）指出，伊朗不想強調向俄售武，因伊朗普羅大眾支持烏克蘭多於俄羅斯，而伊朗在國際事務上亦以「鋤強扶弱」自居。不過，伊朗也想向世界展示其擁有一個軍事超級強國為盟友，有能力向其售武，並顯示西方的極限施壓政策對伊朗無效。

西方分析家認為，俄這次與伊朗合作，原因之一是俄軍面對精確制導導彈和巡航導彈不足問題。在沒足夠經費製造更多導彈和採購無門之下，俄唯有求助於伊朗。

（紐約時報/CNN）

（俄軍侵烏）