指違規向俄供無人機 美歐警告伊朗新制裁

澤連斯基：俄毁烏三成發電站

俄軍昨天續以導彈轟炸烏克蘭基建設施，烏總統澤連斯基昨說，自本月10日以來，全國三成發電站已被俄軍空襲摧毁，導致全國多處大停電。另外，路透社引述目擊者報道，一枚俄羅斯導彈昨晨擊中烏南港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）中心區一棟住宅大廈，最少1死。澤連斯基指俄軍用多枚S-300導彈摧毁該棟住宅大廈。

莫斯科、德黑蘭否認無人機指控

俄軍周一轟炸基輔市民居，造成最少4死，包括一名孕婦及其丈夫。烏方稱俄以伊朗製自殺式無人機施襲。伊朗周一再度否認向俄供應無人機。克里姆林宮發言人昨表示沒資料顯示俄軍用伊朗無人機襲烏。烏外長庫列巴（Dmytro Kuleba）指德黑蘭向俄提供無人機，要求歐盟制裁伊朗。

美國國務院首席副發言人帕特爾（Vedant Patel）周一指伊朗向俄轉移的無人機屬聯合國安理會第2231號決議中被禁運的武器，警告將對與伊朗無人機計劃合作的企業和國家實施制裁。他說：「任何與伊朗做生意的人，一旦牽涉到關於無人機、彈道導彈研發或從伊朗運送武器給俄國，都要非常小心並善盡調查責任，美國絕對會毫不猶豫地對肇事者實施制裁或採取相關行動。」白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則表示，俄周一的導彈襲擊「持續展現俄羅斯總統普京的殘暴」，說會向俄追究戰爭罪責。

2015年與伊朗達核協議的法國和德國也認為有必要對無人機事件實施新制裁，因無人機轉移應被視為違反聯合國決議。歐盟多個成員國的外長周一也呼籲制裁伊朗。丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）表示：「伊朗無人機顯然被用於基輔市中心襲擊，這是一場暴行。」

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）

（俄軍侵烏）