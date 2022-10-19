認新政「走太遠太快」 卓慧思道歉拒辭職

卓慧思承認，她上任一個多月以來表現不完美，但已糾正錯誤。她又稱，在燃料費及稅率高企下想協助國民，卻「走得太遠及太快」。她稱仍然想國家經濟達至「低稅率高增長」，但現時首要工作是令經濟穩定。卓慧思被問到她現在是否只是名義上的首相時說，她委任侯俊偉（Jeremy Hunt）出任財相，是因為她知道自己必須改變方向，說：「如果我不像這樣為國家利益行事，就是完全不負責任。我們改變政策是對的。」

《每日郵報》報道，保守黨國會議員可能最快本周將試圖向卓慧思逼宮，但她周一堅稱，會領導保守黨到下次大選。她說：「我留下來是因為我被選來為國家付出，而這是我決心要做到的事。」卓慧思周一會見多名內閣官員及國會議員，爭取支持；又會晤黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）。保守黨規定，不可以對上任少於一年的新黨魁提出正式挑戰。委員會司庫說要有六至七成黨員提出不信任，才可望修改規定。但若1922委員會主席認為有足夠議員要求卓慧思下台，亦可勸退她；另一可能是再爆發內閣及官員辭職潮，影響政府運作，她被迫自行辭職。

工黨影子財政大臣穆雷（James Murray）稱，首相的道歉並不能彌補「迷你預算」政策對經濟造成的傷害。

63%保守黨人指約翰遜適合接任

英國天空新聞昨引述YouGov民調，指55%保守黨人認為卓慧思應辭任首相，而63%人認為前首相約翰遜（Boris Johnson）是代替她的理想人選；有32%保守黨人把約翰遜列為新首相首選，較前財相辛偉誠（Rishi Sunak）的23%高。

（BBC/路透社/中央社）