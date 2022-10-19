憂華聘退役戰機師執教 英擬修例堵漏

年薪料達210萬

英國廣播公司（BBC）引述西方官員稱，中方「獵頭」挖角的情况持續，最近更有所增加，且以優厚待遇吸引人才。報道指出，部分招聘方案年薪估計達約23.8萬鎊（約211萬港元）。報道又稱，中方可藉英國退役機師了解西方軍機及飛行員的操作方式，一旦爆發台海等衝突，這些資訊相當關鍵。

目前沒有證據顯示有任何機師違反了《官方保密法》（Official Secrets Act）或犯下任何罪行。報道指，英國政府發布警示，目的是嚇阻這類活動，並提醒機師有義務保護敏感資訊不外泄。國防部發言人指出，所有現役和退役人員都受《官方保密法》約束。

《衛報》報道，英國軍隊及退伍軍人事務國務大臣許澤明（James Heappey）表示政府打算修例，會在正式檢控相關機師前給予一次警告。他對天空新聞表示，已接觸相關人士和表明希望其停止受聘。他說：「中國是威脅英國在全球多方面利益的競爭者，他們無疑想探究我們的秘密。他們招募我們的機師以了解我們軍隊實力，實在令我們及國防部情報部門憂慮。」

英國於2019年首次發現少數軍方前機師被招募的個案，新冠疫情期間，這類招攬行動減緩，因為當時幾乎不可能前往中國，但現在又再增加。獲招攬機師駕駛過的飛機包括颱風戰機、美洲豹攻擊機、鷂式戰鬥機和龍捲風戰鬥機，但相信暫不涉及F-35機師。有些獲招募機師已年近60，退役已有一段時間，其他盟國的機師也是招募目標。

（BBC/衛報）