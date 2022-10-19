歐盟報告倡視華「全面競爭者」減依賴 北京強調合作 「中歐是伙伴非對手」

報告指華撐俄侵烏 提台、港、疆議題

這份5頁部長級文件由歐盟對外事務部（EEAS）為成員國準備，歐盟外長周一在盧森堡討論當中內容，為周四歐盟峰會辯論中國問題作預備。《金融時報》周一引述該文件指出，自歐盟2019年就現行對華政策達成共識以來，歐中關係已顯著惡化，雙方出現貿易爭端、針鋒相對的制裁，以及一系列尋求共識領域的努力宣告失敗，都顯示雙方關係倒退。

文件稱，對歐盟來說，中國與俄羅斯關係日益加深，尤其是自俄國侵略烏克蘭以來，是「一個令人擔憂的事態發展……這點不可忽視」，並認為北京支持莫斯科，「使中國更直接與西方民主國家競爭」。報道引述官員指出，「中國對俄國侵烏的支持、對台灣的威脅、對香港人權的態度，以及對待維吾爾少數族裔的做法」，均是歐盟制定現有對華政策以來的重大事態發展，有理由重新思考雙方關係。

文件還提及，歐盟應意識到中國透過多邊組織表明，它決心有系統地推動另一世界秩序的願景，即「個人的人權從屬於國家主權，經濟和社會發展優先於政治和公民權利」。文件指「對歐盟、美國及其他志同道合的伙伴來說，中國已成為一個更強大的全球競爭者，因此有必要評估如何最好地應對當前及可預見的挑戰」。歐盟一名高級官員說：「現在是評估的時候……檢視我們的政策是否正確。我們必須將過去一年發生的嚴重事件考慮在內。」另一名官員指出，文件「承認中國將不會改變。簡而言之，就是轉向全面競爭的思維，不僅是經濟上，在政治上也是如此」。

半導體、稀土金屬列「戰略弱點」

另外，文件同時指出歐盟對中國半導體和某些稀土金屬的依賴是「戰略弱點」，呼籲增加本地生產，實現在關鍵技術如半導體上的供應鏈多元化，以及做好循環再用等，擺脫對中國的依賴。文件又建議歐盟應與美國更緊密合作，加強其網絡及對混合威脅的防禦，並加深和其他印太國家的聯繫。文件中只有一段闡述與中國有限的潛在合作領域，包括對抗氣候暖化、環境和衛生。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，歐盟成員國外長在會議中確認歐盟視中國為合作伙伴、競爭者和體制對手的「3定義」，但同時說中國愈來愈是歐盟「難纏的競爭者」：「（3定義）中心位置是競爭對象，這肯定是最被強調的，因為中國今天發出的信息是競爭的信息。」他表示，歐洲應透過使技術和關鍵原材料的供應鏈多元化，減少對中國的依賴，認為俄羅斯天然氣供應突顯歐盟的依賴和脆弱，歐盟必須避免製造新的脆弱性。荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周一亦稱，歐盟與中國的對話愈趨務實，「我們正拋開天真的想法」。

華外交部：人為設限擾國際合作

中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果，出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業鏈供應鏈穩定，不符合任何國家的利益。他強調中歐是伙伴不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強互補性，中歐合作遠大於競爭。

（金融時報/路透社/彭博社）