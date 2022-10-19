歐盟報告倡視華「全面競爭者」減依賴 北京強調合作 「中歐是伙伴非對手」

【明報專訊】歐盟領袖本周四（20日）開會討論調整對華政策前，歐盟一份對外事務部的參考報告呼籲各成員國部長必須對中國採取更強硬態度，指歐盟將中國視為「伙伴-競爭者-體制對手」（partner-competitor-systemic rival）的3定義政策已過時，應視中國為「全面競爭者」（all-out competitor），並減少對華依賴，和僅在有限領域上接觸。中國外交部周一強調，中歐是伙伴而不是對手，雙方經濟關係密切，合作遠大於競爭。
報告指華撐俄侵烏 提台、港、疆議題
這份5頁部長級文件由歐盟對外事務部（EEAS）為成員國準備，歐盟外長周一在盧森堡討論當中內容，為周四歐盟峰會辯論中國問題作預備。《金融時報》周一引述該文件指出，自歐盟2019年就現行對華政策達成共識以來，歐中關係已顯著惡化，雙方出現貿易爭端、針鋒相對的制裁，以及一系列尋求共識領域的努力宣告失敗，都顯示雙方關係倒退。
文件稱，對歐盟來說，中國與俄羅斯關係日益加深，尤其是自俄國侵略烏克蘭以來，是「一個令人擔憂的事態發展……這點不可忽視」，並認為北京支持莫斯科，「使中國更直接與西方民主國家競爭」。報道引述官員指出，「中國對俄國侵烏的支持、對台灣的威脅、對香港人權的態度，以及對待維吾爾少數族裔的做法」，均是歐盟制定現有對華政策以來的重大事態發展，有理由重新思考雙方關係。
文件還提及，歐盟應意識到中國透過多邊組織表明，它決心有系統地推動另一世界秩序的願景，即「個人的人權從屬於國家主權，經濟和社會發展優先於政治和公民權利」。文件指「對歐盟、美國及其他志同道合的伙伴來說，中國已成為一個更強大的全球競爭者，因此有必要評估如何最好地應對當前及可預見的挑戰」。歐盟一名高級官員說：「現在是評估的時候……檢視我們的政策是否正確。我們必須將過去一年發生的嚴重事件考慮在內。」另一名官員指出，文件「承認中國將不會改變。簡而言之，就是轉向全面競爭的思維，不僅是經濟上，在政治上也是如此」。
半導體、稀土金屬列「戰略弱點」
另外，文件同時指出歐盟對中國半導體和某些稀土金屬的依賴是「戰略弱點」，呼籲增加本地生產，實現在關鍵技術如半導體上的供應鏈多元化，以及做好循環再用等，擺脫對中國的依賴。文件又建議歐盟應與美國更緊密合作，加強其網絡及對混合威脅的防禦，並加深和其他印太國家的聯繫。文件中只有一段闡述與中國有限的潛在合作領域，包括對抗氣候暖化、環境和衛生。
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一表示，歐盟成員國外長在會議中確認歐盟視中國為合作伙伴、競爭者和體制對手的「3定義」，但同時說中國愈來愈是歐盟「難纏的競爭者」：「（3定義）中心位置是競爭對象，這肯定是最被強調的，因為中國今天發出的信息是競爭的信息。」他表示，歐洲應透過使技術和關鍵原材料的供應鏈多元化，減少對中國的依賴，認為俄羅斯天然氣供應突顯歐盟的依賴和脆弱，歐盟必須避免製造新的脆弱性。荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周一亦稱，歐盟與中國的對話愈趨務實，「我們正拋開天真的想法」。
華外交部：人為設限擾國際合作
中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果，出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業鏈供應鏈穩定，不符合任何國家的利益。他強調中歐是伙伴不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強互補性，中歐合作遠大於競爭。