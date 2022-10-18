華郵：莫斯科街頭商廈庇護所 軍警隨機捉人當兵

闖建築公司宿舍 帶走200男子

報道稱，軍警本月9日在莫斯科一間露宿者收容所抓走幾十人，上周二又在無預警下到莫斯科一座商業中心，幾乎見人就抓，包括正在排練的音樂家、速遞員及50多歲的傷殘醉酒漢。當場被帶往附近一間動員辦公室的30多歲男子亞歷克西（Alexei）表示，兩名警察和幾名便衣軍人突然來到其辦公室，要求他出示身分證明文件，然後命令他跟他們走，「否則我們會使用武力」。上周四黎明前在建築公司宿舍的突擊行動中，軍警就帶走200多名男子。過去幾日軍警在街頭和地鐵站外抓人，又埋伏在住宅大廈的大堂發出動員傳票，也會在咖啡廳及餐廳堵住出口找人上戰場。

有組織助規避 11天接2700諮詢

不少人看到軍警突襲抓人和近期動員士兵戰死的報道後打算離國。離國後住在格魯吉亞的斯韋爾德林（Grigory Sverdlin）本月成立了名為Go By The Forest的組織，專為逃避動員的男性提供意見。他說，該組織11天內已為2700名男子提供諮詢，並告訴60名被動員的男子如何向烏克蘭投降，至少8人成功。斯韋爾德林說：「明顯地人們因為擔心被迫開槍而感到很大壓力。他們不僅擔心自己安全，也害怕參與這場不義之戰。」

隨着多名俄兵在動員令入伍後不久就陣亡，國內反戰情緒可能更強烈。有士兵向朋友透露，他們沒有受過訓練就被送上前線作戰，當他撤退時，看到四周都是屍體。普京上周五表示，局部動員令訂下30萬人目標，到現在已徵得22.2萬人，預計於兩周內結束，惟一些主戰派稱將要第二輪動員。

（華盛頓郵報）